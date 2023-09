Liverpools Diogo Jota: Erst FC 24, dann Europa-League-Auftakt

Diogo Jota vom FC Liverpool hat sich offenbar auch am Controller auf die Europa League vorbereitet: Der portugiesische Fußballprofi erreichte in den ersten Tagen von FC 24 bereits eine Top-100-Platzierung.

Fast 20.000 Münzen hatte Diogo Jota schon Donnerstag in Football Ultimate Team (FUT) verdient - durch Spiele auf dem digitalen Grün. Das brachte ihm zeitweise den 71. Platz im Ranking dieser Metrik ein. Es ist davon auszugehen, dass er dafür mehr als 20 Partien benötigt hat. Ein durchaus strammes Programm, wenn man bedenkt, dass EA SPORTS FC 24 erst seit Dienstag für Content Creator verfügbar ist.

Inzwischen ist der Portugiese aus den Top 100 gerutscht. Er hatte schließlich Termine. Am Donnerstagabend trat er mit dem FC Liverpool zum Europa-League-Auftakt beim Linzer ASK an. Dort schaute er 90 Minuten lang von der Bank aus zu, wie seine Teamkollegen einen frühen Rückstand in einen 3:1-Sieg drehten. Trotz fehlender persönlicher Einsatzzeit also ein gelungener Start für die Reds und Jota - wie in FC 24.

Jota spielte sogar schon FGS-Qualifier

In EAs neuer Fußball-Simulation ist der Angreifer natürlich in FUT und Karrieremodus enthalten. Jota zählt zu den Aushängeschildern von FC 24, sein virtuelles Alter Ego war in diversen Trailern zu sehen. Und an der Konsole spielt der 26-Jährige auch ziemlich gut. Im November 2021 musste er in der vierten Runde eines FGS-Qualifiers aussteigen. Weil er sonst ein Premier-League-Spiel verpasst hätte.