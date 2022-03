Liverpool zurück im Meisterrennen: Klopp feiert "fette drei Punkte"

Der FC Liverpool ist zurück im Meisterschaftsrennen: Jürgen Klopp (54) ist gewappnet, warnt jedoch auch - und äußert Kritik an der FA.

Klopp wirkte bei "Sky" nach dem 2:0 beim FC Arsenal gewohnt gefasst. Der ehemalige BVB-Coach ließ seiner Freude aber auch freien Lauf. Schließlich hatte sein FC Liverpool ein "super schweres Spiel" für sich entschieden. Womit der Rückstand auf Platz eins und Manchester City nur noch ein Pünktchen beträgt.

Bei den Gunners sprach dabei lange wenig dafür. Dass "niemand die einfach so weghaut", wurde Klopp trotz des guten Starts ins Spiel bewusst. "Das lag in der ersten Hälfte aber auch an uns", kritisierte der gebürtige Stuttgarter.

Ein "spezieller Moment" ist eingetreten

In der zweiten Hälfte funktionierte dann einiges besser, "wir haben vorwärts verteidigt und waren besser im Spiel", analysierte Klopp. Das Gefühl, der Rhythmus sei dadurch da gewesen - und auch zwei Tore dank eines Doppelschlags. Durch seine perfekten Wechsel hatte der Reds-Coach daran seinen Anteil.

Klopp sprach von einem "speziellen Spiel", einem "speziellen Moment" für den ganzen Verein. Denn Liverpools Abstand auf ManCity hatte zwischenzeitlich bereits 14 Zähler betragen. Nach neun Ligasiegen in Serie und dem jüngsten Patzer der Konkurrenz ist der Rückstand auf einen einzigen Punkt zusammengeschrumpft. "Richtig fette drei Punkte" hätten die Reds daher am Mittwochabend in London eingefahren, so Klopp.

Sie sind nicht berühmt dafür, dass sie sich großartig aus der Ruhe bringen lassen. Jürgen Klopp über Manchester City

Trotz der Euphorie hielt Klopp fest, dass seine Mannschaft noch einen weiten Weg vor sich habe. Er wisse, dass die Aufholjagd des LFC cool sei, aber man sei nur nah dran, "nicht mehr". Zudem sind die Spieler von Pep Guardiola laut Klopp "nicht berühmt dafür, dass sie sich durch einen Atem im Nacken großartig aus der Ruhe bringen lassen. Aber wir wollen versuchen dranzubleiben."

Ironisches "Dankeschön" an die FA

Einfach wird das in den verbleibenden neun Partien nicht, "unser Restprogramm ist alles andere als ein Kindergeburtstag. Wir spielen gegen niemanden, der im Mittelfeld steht und mit der Sache nichts mehr zu tun hat", meinte Klopp, der auch für die von ihm oft kritisierte FA noch eine Botschaft parat hatte: "Wir haben die frühe Anstoßzeit bekommen am Samstag um 12.30 Uhr, nachdem die Jungs um die ganze Welt reisen. Dankeschön", sagte Klopp kopfschüttelnd und bezog sich auf das nächste Ligaspiel gegen den FC Watford nach der Länderspielpause am 2. April.