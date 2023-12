Liverpool vor dem Topspiel in der Verfolgerrolle: "Ich liebe es"

Vor dem Topspiel gegen Arsenal befindet sich Liverpool knapp hinter den Gunners. Für Jürgen Klopp ist das überhaupt kein Problem. Im Duell am Samstag wünscht sich der Coach zudem "ein richtiges Anfield-Erlebnis".

Kurz vor dem Topspiel in der Premier League zwischen Liverpool und Arsenal hatte ein Urteil des Europäischen Gerichtshof den Weg frei für eine Super League gemacht. Der FC Liverpool und der FC Arsenal ließen am Freitag verlauten, nicht in einer möglichen neuen Super League starten zu wollen und stattdessen weiterhin an UEFA-Wettbewerben teilzunehmen. Reds-Trainer Jürgen Klopp stimmte "dieser Aussage zu 100 Prozent zu" und war der "gleichen Meinung wie vorher". Das Urteil an sich fand er aber trotzdem gut: "Ich mag es einfach, dass wir endlich begreifen, dass die FIFA und die UEFA und andere Verbände oder was auch immer nicht einfach machen können, was sie wollen."

Viel lieber wollte der 56-Jährige aber über die unmittelbare Zukunft reden, genauer gesagt über den Samstag, wenn sein Team den Tabellenführer vom FC Arsenal empfängt. "Ich liebe es am meisten, wenn man Erster ist und 55 Punkte Vorsprung hat! Dann ist es eine reine Freude", scherzte Klopp. Die Realität sieht aber so aus, dass der LFC mit einem Punkt Rückstand in der Verfolgerrolle ist. Für Klopp kein Problem: "Es ist alles gut - ich liebe es! Wir sind eben in der Position, in der wir sind und das ist nicht so schlimm."

Klopp lobt und warnt

Bei einem Sieg winkt den Reds immerhin die Tabellenführung, allerdings kommt mit den Gunners ein Team nach Anfield, das "in der letzten Saison hervorragend gespielt hat und das jetzt noch besser ist als letzte Saison" - das liege auch an den Verstärkungen (unter anderem Kai Havertz und Declan Rice). "Sie hatten bereits ein Spitzenteam und haben wirklich gute Spieler geholt, um die Mannschaft zu verbessern", so Klopp. Sein Trainerkollege Mikel Arteta habe "genau die Mannschaft zusammengestellt, die er wollte". Die "Mischung aus Körperlichkeit, großen, starken Spielern, Schnelligkeit, guter Technik, sehr guter Organisation" mache den Tabellenführer zu einem schwer bespielbaren Team.

"Ich frage mich immer noch, wie er da kein Tor schießen konnte"

Schon in der vergangenen Saison hatte Klopp diese Erfahrung machen müssen. Am 30. Spieltag waren die Gunners nämlich schon einmal als Tabellenführer zu Gast, führten nach 28 Minuten bereits mit 2:0. Dann drehten die Reds aber auf und kamen durch Tore von Mohamed Salah und Roberto Firmino noch zum 2:2, zudem verschoss Salah noch einen Elfmeter. "Ich erinnere mich an unser Spiel hier, sie waren überragend, bis wir einen Weg ins Spiel gefunden haben - und dann hätten wir es vielleicht am Ende gewinnen müssen", sagte Klopp mit Verweis auf die Nachspielzeit: "Ich erinnere mich an Ibou Konate beim 2:2 mit der Brust einen halben Meter vor dem Tor ... Ich frage mich immer noch, wie er da kein Tor schießen konnte."

Doch trotz allem Lob für den Gegner, stellte der Trainer eines klar: "Sie haben wirklich meinen Respekt, aber wir wollen die Punkte trotzdem." Beim Blick in die Statistik sind diese den Reds fast sicher, denn Arsenal wartet seit dem 2. September 2012 auf einen Sieg in Anfield. Damals stand Arteta noch selbst auf dem Feld, die Tore für die Gunners beim 2:0 schossen Lukas Podolski und Santi Cazorla.

Klopp wünscht sich ein "richtiges Anfield-Erlebnis"

Dass diese Serie zugunsten der Reds weitergeht, dafür setzt Klopp auch auf den Faktor Fans, mit dem er zuletzt im Viertelfinale des Liga-Pokals gegen West Ham (5:1) unzufrieden war: "Wir müssen dafür sorgen, dass es ein richtiges Heimspiel wird, ein richtiges Anfield-Erlebnis. Das ist alles, was ich will."