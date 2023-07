Liverpool-Verteidiger kommt: Svensson überzeugt auch van den Berg

Der 1. FSV Mainz 05 hat den nächsten Sommertransfer in trockene Tücher gebracht: Vom FC Liverpool kommt Innenverteidiger Sepp van den Berg (21), der Gefallen an der Bundesliga gefunden hat.

Die Bundesliga kennt er bereits, groß umgewöhnen muss sich Sepp van den Berg also nur in puncto Verein und Trikot. Der niederländische Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom FC Liverpool zum FSV Mainz 05. Dort erhält er zunächst einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024, wie der Verein am Donnerstag offiziell bekanntgab. Zudem wurden "Möglichkeiten für eine längere Zusammenarbeit" festgelegt, wie es in der Pressemitteilung hieß. Wie genau diese aussehen, ist aber nicht bekannt.

"Wir sind bereits seit Saisonende mit Sepp im engen Austausch. Er war schnell vom Projekt Mainz 05 überzeugt und gab uns schon früh sein Bekenntnis ab", freut sich Sportdirektor Martin Schmidt über den Neuzugang. "Es folgten intensive Gespräche und Verhandlungen mit den Verantwortlichen des FC Liverpool - umso schöner, dass Sepp nun hier bei Mainz 05 seinen nächsten Karriereschritt gehen kann."

Nach einem Treffen mit Bo Svensson hat sich van den Berg für die Rheinhessen entschieden. Der Rechtsfuß erweitert die Optionen des Mainzer Cheftrainers, der nun flexibler zwischen Dreier- und Viererkette wechseln kann. "Sepp ist ein junger, unheimlich veranlagter Innenverteidiger, der schon jetzt viel mitbringt: Er verfügt über Technik, Spielverständnis, Körperlichkeit und Mentalität", erklärt Svensson.

Schalke hätte van den Berg gerne behalten

Gerade mal neun Bundesliga-Einsätze (ein Tor, kicker-Notenschnitt 3,88) reichten dem 1,89 Meter großen Abwehrspezialisten, um bei den Sportdirektoren nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben. Mainz war bei weitem nicht der einzige Klub, bei dem van den Berg auf dem Zettel stand.

Auch die Schalker, wo der niederländische U-21-Nationalspieler die vergangene Saison auf Leihbasis verbrachte, hätten van den Berg nur allzu gerne behalten. Im königsblauen Trikot kam er nur auf derart wenige Einsätze, weil ihn eine Sprunggelenks- und Fußverletzung von Anfang Oktober bis Ende April außer Gefecht setzte. Die U-21-EM musste er wegen eines Muskelbündelrisses sausen lassen.

"Ich habe schon früh Gespräche mit Mainz 05 und vor allem mit Bo Svensson geführt, die Art und Weise wie er Fußball sieht und hier spielen lassen will, gefällt mir sehr", erklärt van den Berg seine Entscheidung für die 05er. "Bevor ich hergekommen bin, habe ich natürlich auch mit Jürgen Klopp gesprochen - er hat von Mainz geschwärmt und gesagt, dass ich mich hier sehr wohlfühlen werde."

Durchaus kurios ist, dass Bald-Mainzer Tom Krauß (22, RB Leipzig) und van den Berg vergangene Saison noch vom vormaligen Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder nach Schalke gelotst wurden. Jetzt folgen die beiden Hoffnungsträger dem Lockruf von Christian Heidel, Schröders Nachfolger in Mainz - dem wiederum während seiner Zeit auf Schalke (2016 bis 2019) von Kritikern spöttisch eine "Vermainzung" des königsblauen Traditionsklubs vorgehalten wurde.