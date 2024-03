Liverpool verlängert mit Youngster Danns

Jayden Danns (18) hat sich an den FC Liverpool gebunden. Der Angreifer, der vor wenigen Wochen während Jürgen Klopps großer Personalnot zu seinem Profidebüt gekommen war und auch beim League-Cup-Triumph gegen Chelsea spielen durfte, unterschrieb am Freitag nach Klubangaben einen "langfristigen Vertrag". Im FA-Cup-Achtelfinale gegen Southampton (4:0) hatte Danns bereits seine ersten beiden Profitore erzielt. Normalerweise spielt der Youngster, der schon als Achtjähriger zu den Reds kam, in der Liverpooler U 18 und U 21.