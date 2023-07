Liverpool verkündet Szoboszlai-Deal: "Der perfekte Schritt für mich"

Der FC Liverpool hat die Verpflichtung von Leipzigs Dominik Szoboszlai offiziell bekanntgegeben - dem bald noch ein weiterer folgen könnte.

"Wir sehen uns bald wieder, Champions League!", hatte Dominik Szoboszlai am 21. Mai auf Instagram geschrieben, nachdem RB Leipzig am Vortag mit 3:1 beim FC Bayern gewonnen und so das Königsklassen-Ticket gelöst hatte. Jetzt wartet der 22-jährige Offensivmann aus freien Stück noch ein wenig länger.

Trotz eines noch bis 2026 gültigen Vertrags wechselt Szoboszlai zum FC Liverpool, der dafür dessen 70 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel nutzt und den am Freitag geklärten Deal mit Leipzig nun auch offiziell verkündete. Bei den Reds darf sich der Offensivmann auf mehr Gehalt und noch mehr Aufmerksamkeit freuen, muss 2023/24 aber mit der Europa League leben.

Szoboszlai übernimmt Keitas Rückennummer

"Es ist wirklich, wirklich gut hier, ich habe die letzten Tage sehr genossen", wird der Ungar, der die durch Naby Keitas Abgang gen Bremen freigewordene Rückennummer 8 tragen wird, in seinem ersten Interview mit den Vereinsmedien zitiert. "Es waren wirklich lange Tage, es war nicht leicht, aber jetzt bin ich hier - und kann es nicht abwarten, endlich loszulegen." Szoboszlai hält den Wechsel zum LFC für "den perfekten nächsten Schritt für mich", freut sich besonders "auf die Fans, das Stadion".

Szoboszlai verlässt Leipzig zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel aus Salzburg mit zwei DFB-Pokal-Titeln und einer Bilanz von 62 Einsätzen in der Bundesliga (zwölf Tore, 16 Assists, kicker-Notenschnitt 3,28), elf im DFB-Pokal (5/2/3,0), zwölf in der Champions (3/2/3,58) und fünf in der Europa League (0/1/4,5).

Folgt Thuram auf Szoboszlai?

Während RB Leipzig ein riesiger personeller Umbruch bevorsteht, nimmt das neue Mittelfeld von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp langsam Formen an. Weltmeister Alexis Mac Allister war bereits für rund 40 Millionen Euro aus Brighton gekommen. Gut möglich, dass bald auch noch Khephren Thuram folgt: Der jüngere Bruder des Ex-Gladbachers Marcus Thuram (jetzt Inter), ein 1,92-Meter-Hüne, der für OGC Nizza und Frankreichs U 21 aktiv ist, wird schon länger mit einem Wechsel an die Anfield Road in Verbindung gebracht.

Mit Ablauf der durchwachsenen Vorsaison hatten mit Keita (Werder Bremen), James Milner (Brighton) und Alex Oxlade-Chamberlain (vereinslos) drei zentrale Mittelfeldspieler den Klub verlassen. Nicht nur deswegen bestand in diesem Mannschaftsteil erhöhter Handlungsbedarf.