Liverpool und Real Madrid: Die Wege ins Finale

Die Reisen vom FC Liverpool und Real Madrid ins diesjährige Finale der Champions League könnten unterschiedlicher kaum sein. Und hängen doch irgendwie zusammen.

Die Königlichen wollen davon vermutlich nichts mehr wissen - und wahrscheinlich erinnert sich auch sonst kaum noch einer an diese groteske Situation -, aber über das Achtelfinal-Los Paris Saint-Germain hatte man sich bei Real Madrid im Winter bitter beklagt. Richtig, da war ja was. Fehlerhafte Zusammensetzung der Loskugeln, Auslosung im zweiten Anlauf. Und PSG statt Benfica für Real Madrid, das seine Gruppe vor Inter Mailand, Sheriff Tiraspol (Heimniederlage im Bernabeu) und Schachtar Donezk gewonnen hatte.

Was dann folgte, war eine Lehrstunde für die Königlichen im Prinzenpark. Was aber dann folgte, war eine derart spektakuläre Reise durch die K.-o.-Runde der Königsklasse, dass sie beim Rekordsieger des Wettbewerbs längst keiner mehr missen möchte. Benzema-Hattrick nach 0:1-Niederlage im Hin- und 0:1-Rückstand im Rückspiel - lange Zeit vermeintlich chancenlos, am Ende aber doch siegreich.

Real verhinderte auch eine Aufholjagd - per Aufholjagd

Getrieben von der Genialität seiner Individualisten setzte sich Real Madrid auch gegen die kaum minder genial angeleiteten FC Chelsea - immerhin Titelverteidiger - und Manchester City durch. Mit bisher 15 Saisontoren überragte Karim Benzema, ob beim 3:1 im Viertelfinal-Hinspiel gegen die Blues oder beim 2:3-"Comeback" nach 0:3-Rückstand im uneinnehmbaren Bernabeu.

Aufholjagden, die gestatten die Königlichen nur sich selbst. Nicht abschütteln lassen trotz 0:2, 1:3 und 2:4 beim 3:4-Spektakel in Manchester, dann zwei Tore in zwei Minuten im Rückspiel. Obwohl City in Madrid bis zur 90. Minute noch mit 1:0 und 5:3 (insgesamt) geführt hatte. Das bisherige i-Tüpfelchen, als hätte es jemand inszeniert. Getreu dem Motto: Wer gegen Real Madrid in Führung geht, hat schon verloren.

Muss Liverpool also umplanen? Die Reds, Gruppensieger mit 18 von 18 Punkten vor Atletico Madrid, dem FC Porto und Milan, trafen im Achtelfinale schließlich nicht auf RB Salzburg, sondern auf Inter - und gewannen das Hinspiel in Mailand mit 2:0. Gefährlich. Beim Wiedersehen an der Anfield Road führte plötzlich Inter und drückte auf den zweiten Treffer, bis sich die Nerazzurri selbst dezimierten. Gerade noch mal gut gegangen.

Schreckmomente bei Villarreal

Im Viertelfinale dann 3:1 gegen Benfica, erst im Hin-, dann auch im Rückspiel. Doch die Portugiesen holten in Anfield auf, 3:2, 3:3, Liverpool zitterte. Dann lief Benfica die Zeit davon. Die Reds als Gegenentwurf zu den Königlichen: Im Halbfinale gegen Villarreal wieder das vermeintlich leichte Los, wieder der Sieg im Hinspiel (2:0). Und wieder das Comeback des anderen, als die Submarinos unverhofft ebenfalls mit 2:0 in Führung gingen. Ihnen fehlte die Qualität, Liverpools eigene Aufholjagd zu verhindern (3:2 nach 0:2).

Im großen Endspiel am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft also Real Madrid, das 1981 in Paris gegen Liverpool letztmals ein Henkelpott-Finale verloren hat, in Paris auf Liverpool. Und Liverpool, das 2018 in diesem Endspiel auf bittere Weise Real Madrid unterlag, auf Real Madrid. Ein Wiedersehen, irgendwo zwischen Revanche und Aufholjagd. Stellt sich nur noch die Frage, ob sie vollzogen oder verhindert wird.