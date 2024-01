Liverpool und Ägypten sorgen sich um Salah

Mit Sorgen hat auch Liverpools Coach Jürgen Klopp gen Afrika Cup geblickt, denn dort hat sich Mohamed Salah im Spiel zwischen Ägypten und Ghana (2:2) verletzt. Doch bisher gibt es keine genaue Diagnose.

Ägyptens Nationaltrainer Rui Vitoria hofft jedenfalls auf eine schnelle Rückkehr Mohamed Salahs. "Es ist noch zu früh, etwas zu sagen. Aber ich glaube, dass es kein großes Problem ist", sagte der Portugiese.

Am Donnerstagabend musste der Stürmer des FC Liverpool beim 2:2 gegen Ghana in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Salah hat sich mutmaßlich eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen. "Natürlich machen wir uns Sorgen und hoffen, dass es nicht zu schlimm ist. Salah ist einer der besten Spieler der Welt, und wir wollen ihn immer bei uns haben", sagte Vitoria.

Klopp telefonierte mit Salah

Das wünscht sich selbstverständlich auch Liverpool. Kein Wunder also, dass Klopp direkt am Abend zum Telefon griff. "Wir wissen nichts. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen, und wie es bei solchen Verletzungen ist, braucht man weitere Untersuchungen", wird Klopp in einem Statement des Vereins zitiert. "Natürlich war es in dem Moment ein Schock: 'Oh mein Gott, was ist es?'"

Liverpool werde erstmal die Untersuchungen abwarten und je nach Diagnose auch darüber nachdenken, medizinisches Personal an die Elfenbeinküste zu schicken.

Ägypten hat bei dem Turnier an der Elfenbeinküste nach zwei Spielen lediglich zwei Zähler auf dem Konto und muss in Gruppe B um das Weiterkommen bangen. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Montag gegen Tabellenführer Kap Verde. Beim 2:2 gegen Mosambik hatte Salah mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit die Auftaktniederlage gerade noch verhindert.