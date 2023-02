Liverpool steigert Umsatz klar, überrascht aber beim Gewinn

Obwohl die Fans zurückkehren durften und er bis zum Schluss um vier Titel mitspielte, hat der FC Liverpool die Saison 2021/22 nur mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen. Denn auch die Kosten wuchsen.

Ligapokal und FA Cup gewonnen, das Champions-League-Finale erreicht und bis zum Schluss ins Meisterrennen der Premier League involviert: Der FC Liverpool absolvierte in der Saison 2021/22 alle 63 Pflichtspiele, die möglich waren, und schnupperte am "Quadruple". Doch was bedeutete dieses intensive Jahr finanziell?

Wie die Reds am Dienstag bekanntgaben, wuchs der Umsatz nach dem Ende der Corona-Beschränkungen zwar rasant um umgerechnet 122 Millionen Euro auf 677 Millionen Euro, wovon allein die Spieltagseinnahmen, die es in der von der Pandemie überschatteten Saison 2020/21 praktisch nicht gab, 95 Millionen Euro ausmachten. Weil gleichzeitig aber auch die Ausgaben anschwollen, blieb ein unerwartet kleiner Gewinn von rund 8,5 Millionen Euro vor Steuern übrig.

Unter anderem wegen mehrerer Vertragsverlängerungen von Leistungsträgern, Transferausgaben (z.B. Ibrahima Konaté oder Luis Diaz) und gestiegener Betriebskosten für das Stadion in Anfield verzeichnet der LFC nach eigenen Angaben um 79 Millionen Euro höhere Verwaltungskosten als in den zwölf Monaten zuvor. Sie betrugen nun 621 Millionen Euro.

"Einige der Zahlen sehen etwas verzerrt aus, weil der letzte Berichtszeitraum durch die weltweite Pandemie beeinträchtigt wurde", wird Geschäftsführer Andy Hughes zitiert. Die finanzielle Position des Klubs bleibe jedoch "stark" und "nachhaltig". Auch im kommerziellen Bereich verzeichneten die Liverpooler Zuwächse, unter anderem erreichten die Trikotverkäufe ein neues Rekordhoch, auch die Followerzahlen in den sozialen Netzwerken stiegen binnen eines Jahres um 21 Millionen.

Auftrag an Klopp

Hughes kündigte weitere Investitionen an. "Die Kosten für den Betrieb eines Fußballvereins steigen weiter an. Aber wir halten an unserer Position fest, den Klub mit erheblichen Investitionen weiterzuentwickeln, indem wir neue und bestehende Spieler mit Verträgen ausstatten und die neue Tribüne an der Anfield Road bauen, auf deren Inbetriebnahme wir uns im Sommer freuen."

Sein Auftrag an Trainer Jürgen Klopp und dessen strauchelnde Mannschaft: "Jetzt ist es wichtig, diese Saison so gut wie möglich abzuschließen, sowohl auf als auch neben dem Platz." Die Reds drohen erstmals seit der Spielzeit 2016/17 die Champions League zu verpassen.