Liverpool schreibt Pokal-Geschichte - Klopps klares Dementi

Erstmals seit seiner Debütsaison steht Jürgen Klopp wieder in einem Wembley-Finale. Nach dem 2:0 bei Arsenal räumte Liverpools Trainer mit einer weit verbreiteten Annahme auf.

Die Arsenal-Fans lagen schwer daneben, und das wollte der "Liverpool Echo" natürlich nicht verschweigen. "We're going to Wembley!", hatte der Gästeblock gesungen, als die Gunners im Hinspiel des Ligapokal-Halbfinals in Anfield trotz langer Unterzahl ein 0:0 erkämpft hatten. Doch am Donnerstag um kurz vor Mitternacht konnte das Hausblatt der Reds genüsslich etwas anderes vermelden: "Es gibt hier nur eine Mannschaft, die nach Wembley fährt."

Mit einem 2:0-Auswärtssieg zogen die damals so ideenlosen Reds die Paarung noch auf ihre Seite und folgten dem FC Chelsea ins Finale. Und das ist aus zwei konträren Gründen bemerkenswert: weil das Liverpool schon so oft geschafft hat, Jürgen Klopp aber so selten.

Klopp steht mit Liverpool erst zum zweiten Mal in einem Wembley-Finale

Mit dem Klub, der durch den 13. Finaleinzug in diesem Wettbewerb einen neuen Rekord aufgestellt hat, hatte Klopp zuvor nur in seiner Debütsaison 2015/16 (1:3 i.E. gegen Manchester City) mal ein Wembley-Endspiel - also in Liga- oder FA-Cup - erreicht. "Das ist zu lang für einen Kader mit diesem Talent", findet nicht nur der "Guardian". Im FA-Cup stand Liverpool unter Klopp noch nicht mal im Viertelfinale.

Weil er regelmäßig mit Startformationen voller Jugend- und Ersatzspieler gescheitert war, hatte der Trainer den Eindruck verfestigt, die nationalen Pokalwettbewerbe nicht sonderlich ernst zu nehmen. "Nein, das ist nicht wahr", dementierte Klopp am Donnerstagabend diese weit verbreitete Annahme und verwies auf den komplexen Mix aus Belastungssteuerung, anspruchsvollen Gegnern, fehlendem Glück und nicht immer günstigen Spielterminen.

"Ich kann nicht einfach auf den kompletten Kader auf dem Papier schauen und daraus eine Elf für das Spiel aussuchen", erklärte er nach einem abermals "schwierigen Spiel in einer schwierigen Zeit". "Wir müssen viele Dinge berücksichtigen." Drei Tage vor einem Premier-League-Spiel ein Premier-League-Team aufstellen, das gehe nun mal nicht.

Klopp sieht in Diogo Jota inzwischen einen "Weltklasse-Stürmer"

Am Donnerstag musste es beinahe so gehen: Ohne die Afrika-Cup-Fahrer Mohamed Salah, Sadio Mané und Naby Keita konnte Klopp offensiv praktisch nicht experimentieren. Nur in den Startelfplätzen für den 17-jährigen Kaide Gordon und Pokal-Torwart Caoimhin Kelleher war noch zu erkennen, dass das hier ein Pokal- und kein Ligaspiel war.

Während Arsenal zum dritten Mal in den letzten vier Auftritten einen Platzverweis kassierte (Thomas, Gelb-Rot nach Einwechslung, 90.), stachen bei den Gästen übliche Verdächtige heraus: Jeweils per Doppelpack erhöhte Diogo Jota sein Tor-, Trent Alexander-Arnold sein Vorlagen-Konto der Saison auf 14.

Beim entscheidenden 2:0 (77.), als Diogo Jota einen weiten Ball mit der Brust annahm und Keeper Aaron Ramsdale überlupfte, "haben ihn wohl nicht viele Leute im Stadion frei gesehen - Trent schon", staunte Klopp und attestierte seinem Doppeltorschützen, dass er sich in eineinhalb Jahren bei den Reds "zu einem echten Weltklasse-Stürmer entwickelt" habe. "Er ist unglaublich wichtig für uns."

Früher gehörte Diogo Jota zu den Liverpoolern, die halt im Pokal mal von Beginn an spielten, gerade hält er Liverpools Saison auf Kurs. Und trotzdem ist das eine gute Nachricht: Wenn Liverpool am 27. Februar gegen Chelsea um den ersten Ligapokal-Titel seit 2012 spielt, ist der Afrika-Cup vorbei.