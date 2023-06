Liverpool schlägt vor Mitternacht zu: Szoboszlai wechselt an die Anfield Road

Kurz vor knapp machte der FC Liverpool Ernst in der Personalie Dominik Szoboszlai und lockte den Leipziger dank einer Klausel an die Anfield Road.

LFC-Trainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Jörg Schmadtke haben ihr Ziel erreicht: Die am heutigen Freitag um Mitternacht auslaufende Klausel im Vertrag von Dominik Szoboszlai haben die sportlichen Macher der Reds gerade noch rechtzeitig ausgenutzt und den 22-Jährigen für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro verpflichtet. Darüber berichtete zunächst die "Leipziger Volkszeitung", deren Informationen sich mit denen des kicker decken.

Der ungarische Nationalspieler verzichtet durch den Sprung auf die Insel in der kommenden Saison auf die Champions League. Mit den Leipzigern hätte der offensive Mittelfeldspieler nach seinem Wechsel 2021 aus Salzburg nun das dritte Mal in Folge in der Königsklasse sein Können zeigen dürfen, beim letztjährigen Tabellenfünften Liverpool geht es für ihn nun in der Europa League an den Start - sofern er den noch ausstehenden Medizincheck besteht.

Zwei Jahre mit zwei Titeln

Szoboszlai blühte in der vergangenen Spielzeit bei den Sachsen vor allem nach dem Trainerwechsel von Domenico Tedesco zu Marco Rose auf. Das Duo kennt sich aus gemeinsamen Salzburger Zeiten, Rose gilt als Szoboszlais Ziehvater - und der Ungar zahlte das Vertrauen zurück: 23 Scorerpunkte (10 Tore, 13 Assists) stehen in seiner Saisonbilanz 2022/23, zudem markierte er im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt das Tor zur 2:0-Titelverteidigung. Für Szoboszlai war es in seinem zweiten Jahr in Leipzig der zweite Titel in Serie.

"Nein zu einem der besten Klubs? So ein Typ war ich nie"

Dass er sich nach dieser Saison verabschieden wollte, hatte er bereits Anfang Juni durchblicken lassen. "Wenn ich jetzt einen Schritt in Richtung der besten fünf oder sechs Klubs in Europa machen kann, sollte ich dann 'Nein' sagen?", sagte er in einem Interview mit einer ungarischen Zeitung und verärgerte damit die RB-Bosse. "So ein Typ war ich noch nie."

Vor vier Wochen buhlte Champions-League-Rückkehrer Newcastle United um ihn, kurz vor Mitternacht am 30. Juni wurde es der FC Liverpool. Die Reds haben bislang erst einen Neuzugang vermeldet - es ist der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (24), der aus Brighton kam und wie Szoboszlai auch im zentralen Mittelfeld seine Stärken hat.