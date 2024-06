Liverpool scharf auf Pacho?

Schon länger gibt es Gerüchte über ein Interesse des FC Liverpool an Frankfurts Verteidiger Willian Pacho. Ob sich das in den nächsten Wochen in Form eines Angebots für den 22-jährigen Nationalspieler aus Ecuador niederschlägt, bleibt abzuwarten. Die Eintracht würde Pacho wohl nicht für unter 50 Millionen Euro ziehen lassen - als Ersatz könnte Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki kommen.