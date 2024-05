Liverpool präsentiert Heimtrikot für Saison 2024/25

Ohne Jürgen Klopp geht der FC Liverpool in die Saison 2024/25 - dafür mit einem Trikot, das an die größten Zeiten der Reds erinnern soll.

Weil Jürgen Klopp nach fast neun Jahren dann nicht mehr da ist, muss sich der FC Liverpool zur Saison 2024/25 neu aufstellen. Eines aber ändert sich mit Abschluss der erfolgreichen Trainer-Ära natürlich nicht: Die Reds tragen zuhause weiterhin Rot.

Am Donnerstag veröffentlichte der Tabellendritte der Premier League sein neues Heimtrikot. Im Vergleich zum aktuellen, das sehr schlicht gestaltet ist, kommen mehrere dünne, weiße Längsstreifen und ein ungewöhnlich geformter Kragen hinzu, außerdem sind Klub- und Ausrüster-Logo nicht mehr in Weiß, sondern in Gold gehalten.

All das verstehen die Liverpooler und Ausrüster Nike als Hommage an die große Mannschaft, die 1984 in ähnlicher Optik unter Trainer Joe Fagan das Triple bestehend aus dem Europapokal der Landesmeister (4:2 i.E. gegen die AS Rom), dem Ligapokal und der 15. von inzwischen 19 Meisterschaften gewann.

Van Dijk findet's "toll, dass wir den Retro-Look zurückbringen"

Kapitän Virgil van Dijk outete sich bereits als "großer Fan" des neuen Trikots, das umgerechnet knapp 94 Euro kostet. "Ich finde es toll, dass wir den Retro-Look zurückbringen. Wir sind ein geschichtsträchtiger Verein, und die Mannschaft von 1984 war eine unserer erfolgreichsten überhaupt. Ich bin sicher, dass unsere Fans die Anspielung auf diese Vereinslegenden zu schätzen wissen werden", sagte der Abwehrchef, der beim Fotoshooting mitwirkte, auch wenn seine Zukunft über die Saison hinaus noch ungewiss ist.

Ebenso unklar ist, wie lange Nike noch die Reds ausrüstet. Im Raum steht, dass der Verein zur Spielzeit 2025/26 zu Adidas zurückwechselt - dann wäre es das vorerst letzte Liverpooler Jersey, das vom US-amerikanischen Unternehmen entworfen wurde. Dieses hatte 2020/21 New Balance als Ausrüster abgelöst.

In dieser Saison stehen nur noch zwei Heimspiele für den LFC an, der drei Spieltage vor dem Saisonende nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft hat: am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Tottenham und am finalen Spieltag gegen Wolverhampton, wenn Klopp letztmals an der Seitenlinie steht.