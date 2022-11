Doppelpack zum Abschied: Suarez schießt Nacional zur Meisterschaft

Seinen Weggang noch in diesem November hat Luis Suarez schon vor Wochen angekündigt. Nun schoss der Stürmerstar seinen Jugendverein Club Nacional zum Abschied zur Meisterschaft in Uruguay.

Großer Erfolg in der Heimat: Luis Suarez hat in Uruguay mit seinem Jugendverein Club Nacional den Meistertitel gewonnen. Nachdem sein Vertrag beim La-Liga-Klub Atletico Madrid im Sommer ausgelaufen war, hatte sich der Goalgetter dem Traditionsverein angeschlossen, für den er zuletzt als 19-Jähriger anno 2006 aktiv war.

Suarez wollte sich in Südamerika vor allem für die WM in Katar in Form halten, nun darf er einen weiteren Titelgewinn für sich verbuchen. Club Nacional sicherte sich in den Play-offs die Meisterschaft durch ein 4:1 nach Verlängerung gegen Lokalrivale Liverpool Montevideo.

Zweifel wurden zerstreut

"Ich bin glücklich und dankbar, dass es so endet", sagte der 35-Jährige, der zum 1:0 und in der Verlängerung auch zum 2:1 traf, insgesamt auf acht Treffer in 16 Partien kommt. Er habe Zweifel gehabt, ob der Wechsel "die richtige Entscheidung gewesen ist, doch nun mit meinen Landsleuten und meiner Familie feiern zu können, ist unbezahlbar", so Suarez. Er wird seine Laufbahn offenbar noch nicht beenden, vielmehr mit einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer zu L.A. Galaxy in Verbindung gebracht.

Mit dem zweimaligen Weltmeister Uruguay trifft Suarez bei der Winter-WM in der Gruppe H auf Südkorea, Portugal und Ghana.