Liverpool kommt zur KSC-Stadioneröffnung - Geheimtest gegen Fürth

Der FC Liverpool kommt für zwei Testspiele nach Deutschland: Wie die Reds am Dienstag mitteilten, stehen Reisen nach Karlsruhe und Fürth an.

Speziell in Karlsruhe dürfte die Vorfreude schon jetzt wachsen, denn der von Jürgen Klopp trainierte Weltklub kommt am 19. Juli um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) zur offiziellen Stadioneröffnung des BBBank Wildpark. Ein stimmungsvoller Rahmen ist also garantiert.

"Die komplette KSC-Familie, die Stadt Karlsruhe und die ganze Region fiebern der Eröffnung des neuen BBBank Wildpark entgegen", wird KSC-Geschäftsführer Michael Becker zitiert: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gemeinsam mit unserem Partner Onside gelungen ist, für dieses historische Ereignis mit dem FC Liverpool einen internationalen Topklub zu gewinnen. Der Traditionsklub FC Liverpool passt mit seiner emotionalen Geschichte und seinen leidenschaftlichen Fans perfekt zu unserem aktuellen Motto: DAS FußballERLEBNIS der Region."

Der Stadionbau sei mittlerweile derart weit fortgeschritten, dass alle Projektbeteiligten, die Stadt Karlsruhe, der Totalunternehmer Zech und der KSC zuversichtlich sind, dass das Stadion inklusive der Westtribüne rechtzeitig zum Eröffnungsspiel genutzt werden kann.

Die Fürther Fans dagegen dürfen nicht in Jubelstürme ausbrechen, denn Liverpool kündigte einen Test gegen den Zweitligisten hinter verschlossenen Türen an. Geplant ist die Partie für den 24. Juli um 13 Uhr.

In Singapur gegen Bayern - schon mit Mac Allister?

Anschließend geht es für die Reds weiter nach Singapur, wo sie ihre Saisonvorbereitung fortsetzen werden. Am 30. Juli wartet im Nationalstadion der Premier-League-Absteiger Leicester City, am 2. August steht dann der prestigeträchtige Vergleich mit dem FC Bayern München an.

Welche Mannschaft Klopp dann zur Verfügung steht, liegt auch in den Händen des neuen Sportdirektors Jörg Schmadtke. Schon in dieser Woche könnte der erste große Transfer eingetütet werden: Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten steht der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister vor einem Wechsel zu den Reds.