Liverpool gehen die Trainer aus: Assistent Lijnders wohl an Corona erkrankt

Bereits am Dienstagabend hat der FC Liverpool eine Verlegung des für Donnerstag angesetzten Halbfinal-Hinspiels im englischen Ligapokal gegen den FC Arsenal beantragt. Grund seien weitere Coronafälle - davon betroffen ist scheinbar auch Assistenzcoach Pep Lijnders.

Der eigentlich von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass nach der Corona-Erkrankung des Chefcoaches aus Deutschland nun bei seinem Vertreter Lijnders ein Corona-Verdacht bestehe. Das anstehende Training der ersten Mannschaft war bereits am Dienstag abgesagt worden, nachdem weitere positive Tests bei Spielern und Mitarbeitern festgestellt worden waren. Neben Trainer Jürgen Klopp hatten bereits am Sonntag im Duell beim FC Chelsea (2:2) - bei dem Lijnders seinen Chef noch vertreten hatte - die Stammspieler Roberto Firmino, Joel Matip und Torwart Alisson wegen des Verdachts einer Corona-Infektion kurzfristig gefehlt.

Pressekonferenz abgesagt

Liverpool erklärte außerdem, dass andere Faktoren wie Verletzungen und die Abstellung von Spielern wie Sadio Mané, Mohamed Salah und Naby Keita zum Afrika-Cup die Verfügbarkeit der Spieler für das Hinspiel im Emirates Stadium beeinflussen würden. Mittlerweile haben die Reds auch die geplante Pressekonferenz vor dem für Donnerstag geplanten Ligapokalspiel beim FC Arsenal abgesagt.

Liverpool: "Keine Aussicht auf Besserung"

"Da keine Aussicht besteht, dass sich die aktuelle Situation vor dem Spiel am Donnerstag verbessert und sich möglicherweise noch verschlimmert, hält es der Verein für klug und vernünftig, eine Verlegung des Spiels zu beantragen", teilte Liverpool schon am Dienstagabend mit. Zu allem Überfluss fehlt ab sofort eben auch der 38-jährige Lijnders aufgrund eines "vermutet positiven" Tests. Der Niederländer hat sich in Isolation begeben.

Die englische Fußballliga erklärte, sie werde "so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen, sobald die Umstände vollständig geprüft worden sind."