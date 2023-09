Fünfter Ligasieg in Serie: Liverpool bleibt auch gegen West Ham ungeschlagen

Der FC Liverpool hat West Ham United verdient mit 3:1 besiegt und damit den fünften Ligasieg in Serie eingefahren. Mit dem Erfolg bleiben die Reds Spitzenreiter Manchester City weiter auf den Fersen.

Nach dem 3:1-Erfolg in Linz unter der Woche in der Europa League, bei dem Cheftrainer Klopp noch einige Stammspieler geschont hatte, stand bei der schweren Aufgabe gegen West Ham wieder weitestgehend die erste Elf um Robertson, van Dijk, Szobszlai und Salah von Beginn an auf dem Feld.

Nach einer umkämpften Anfangsphase, in der die Hammers, die im Vergleich zur 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Manchester City unverändert aufliefen, in Person von Soucek (7.) und Antonio (9.) zwei gute Chancen vergaben, riss Liverpool die Spielkontrolle an sich. Gegen ein tief stehendes West Ham ließen die Reds den Ball gut laufen und suchten nach Lücken.

Salah vom Punkt zur Führung

Weil die Gäste über weite Strecken kompakt verteidigten, fiel die Führung durch einen Elfmeter: Salah wurde von Emerson gefoult und übernham beim folgerichtigen Strafstoß die Verantwortung: Zentral sowie wuchtig traf der Ägypter zum 1:0 (16.).

Nach dem Führungstreffer waren die Reds die bessere Mannschaft, hatten viel Ballbesitz. Die einzig nennenswerte Torchance hatte erneut Salah, als er das linke Eck aus rund 15 Metern nur knapp verfehlte (39.). Die Hammers lauerten auf schnelle Gegenstöße, die mit der individuellen Klasse zum Torerfolg führen sollten. Und der Plan ging in der 42. Minute auf, als Bowen einen tollen Angriff über die rechte Seite per Flugkopfball zum 1:1-Pausenstand veredelte.

Darwin vergibt erst und trifft dann traumhaft

Im zweiten Durchgang über weite Strecken das gleiche Bild: Die Reds hatten den Ball, die Hammers lauerten, wobei West Ham nun immer seltener zu Entlastungsangriffen kam. Darwin stand derweil neben dem auffälligen Salah bei den Reds immer wieder im Mittelpunkt: Erst verfehlte er den Kasten nach Salahs Vorarbeit nur knapp (53.), wenig später machte er es besser und traf nach einem tollen Chip von Mac Allister in die Spitze traumhaft zum 2:1 (60.).

In der Folge hatten die Reds alles im Griff. Die Hammers trauten sich in der Schlussphase zwar immer wieder ins letzte Drittel, kamen dabei aber nicht mehr wirklich gefährlich zum Abschluss. Auf der anderen Seite spielte die Klopp-Elf auf die Entscheidung, die rund fünf Minuten vor Schluss auch fiel: Van Dijk leitete eine Ecke weiter zu Diogo Jota, der aus kurzer Distanz zum verdienten 3:1 traf.

Mit dem Sieg, der wettbewerbsübergreifend gleichzeitig der sechste in Serie ist, bleibt Liverpool Spitzenreiter Manchester City auf den Fersen. West Ham verweilt derweil im oberen Tabellendrittel.