5:1 gegen West Ham: Liverpool zieht ins League-Cup-Halbfinale ein

Der FC Liverpool hat das Halbfinale des League Cups vervollständigt. Gegen West Ham, das über die gesamte Distanz chancenlos war, setzte sich die Elf von Jürgen Klopp mit 5:1 durch.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp rotierte nach dem 0:0 gegen Manchester United fleißig durch. Kelleher begann statt Alisson, zudem durften Alexander-Arnold, Konaté, Gravenberch, Salah und Luis Diaz Pause machen, dafür begannen Gomez, Quansah, Jones, Elliott und Gakpo.

Bei den Gästen aus London veränderte auch David Moyes seine Startelf nach dem 3:0 gegen Wolverhampton auf einigen Positionen. Fabianski, Zouma, Aguerd, Emerson, Ward-Prowse und Lucas Paqueta blieben zunächst draußen, so hatten Areola, Mavropanos, Ogbonna, Johnson, Pablo Fornals und Benrahma die Chance, sich zu zeigen.

Szoboszlai belohnt sich für starke Halbzeit

Von Beginn des Spiels an machten die Reds klar, dass der Halbfinaleinzug nur über sie geht. Szoboszlai (4.) und Elliott (10., 14.) hatten in der Anfangsviertelstunde bereits gute Möglichkeiten, um das 1:0 zu erzielen. Der Ex-Leipziger war überall auf dem Platz zu finden und nahezu an jeder Offensivaktion der Gastgeber beteiligt. In der 21. Minute rutschte er noch aus und schoss den Ball so am Tor vorbei, nach 27 Minuten machte er es dann besser: Bei seinem Distanzschuss aus rund 20 Metern präsentierte er ein weiteres Mal seine unnachahmliche Schusstechnik (28.).

Die Mannschaft von Jürgen Klopp blieb auf dem Gaspedal, Mavropanos klärte am eigenen Fünfer nach Hereingabe des Ungarn. In der Folge blieben die Chancen etwas aus, an den Kräfteverhältnissen änderte sich hingegen nichts. Kurz vor dem Pausenpfiff wäre Gakpo dann beinahe das 2:0 gelungen (45.). Mit 66 Prozent Ballbesitz und 11:0 Torschüssen zugunsten der Reds ging es für beide Teams in die Pause.

Liverpool macht es deutlich

Am Spielgeschehen änderte sich nichts. Zwar konnten die Hammers zumindest mal einen Angriff zu Ende bringen, wenngleich ein Abschluss ausblieb (54.). Auf der anderen Seite klingelte es stattdessen zum zweiten Mal, nachdem Jones Areola mit einem Beinschuss alt aussehen ließ (56.). Es dauerte bis in die 71. Minute, ehe West Ham erstmals auf das Tor schoss. Noch in der selben Minute erhöhte Gakpo jedoch auf 3:0.

Zwar gelang den Gästen durch Bowen quasi aus dem Nichts der Anschluss zum 1:3 (77.), an eine Aufholjagd war jedoch nicht zu denken, auch weil der eingewechselte Salah seinen Fehlschuss auf das leere Tor (81.) mit seinem Treffer zum 4:1 gleich wiedergutmachte (82.). Liverpool blieb jedoch in Torlaune, Jones schnürte nur zwei Minuten später den Doppelpack (84.). Dabei blieb es am Ende auch. Liverpool steht damit im Halbfinale des League Cups, dort warten nun entweder Chelsea, Fulham oder der Zweitligist Middlesbrough.

Am Samstag wartet auf den LFC gleich die nächste Herausforderung beim Topspiel gegen den FC Arsenal (18.30 Uhr LIVE! bei kicker), West Ham empfängt ein paar Stunden zuvor Manchester United (13.30 Uhr).