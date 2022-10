Liverpool siegt dank Darwins Premierentor in Anfield

Der FC Liverpool hat seine Ergebniskrise offenbar überwunden und dem vielbeachteten Sieg über ManCity nun den nächsten Dreier folgen lassen. Gegen West Ham gewannen die Reds in Anfield 1:0. Der Sieg war zweifellos verdient, allerdings hätte das Spiel gut und gerne auch anders ausgehen können.

Liverpool präsentierte sich gegen West Ham von Beginn an dynamisch, lauffreudig und überzeugte mit seinem Gegenpressing. Wenig überraschend erspielten sich die Reds rasch einige Feldvorteile und über Darwin auch die erste nennenswerte Chance des Spiels (15.). Der Uruguayer war neben Alexander-Arnold, Tsimikas, Henderson und Fabio Carvalho einer von fünf Neuen, die Jürgen Klopp im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Manchester City gebracht hatte (Milner, Robertson, Fabinho, Diogo Jota und Elliott waren nicht mehr dabei) - und er war es auch, der das Heim-Team in Führung brachte: Bei Tsimikas' Flanke setzte sich Darwin gegen Kehrer durch und köpfte schulbuchmäßig zum 1:0 ein.

Es war zugleich sein erster Ligatreffer in Anfield überhaupt (22.). Den zweiten hätte er dann schon bald folgen lassen können, doch Darwin scheiterte an Fabianski (24.). Der polnische Schlussmann musste in der Folge mehrfach auf der Hut sein, denn Liverpool drängte auf das 2:0 - doch das wollte nicht fallen: Salah schlenzte zuerst knapp vorbei (35.) und schoss kurz darauf in die Arme von Fabianski (38.), ehe Darwin den Pfosten traf (39.).

Von West Ham, das gegenüber dem 1:1 in Southampton mit Zouma, Downes und Pablo Fornals anstelle von Coufal, Emerson und Lucas Paqueta am Start war, kam bis dato offensiv rein gar nichts - und dennoch bot sich den Hammers die ganz dicke Chance zum Ausgleich, als Gomez Bowen ziemlich sinnbefreit im eigenen Sechzehner umrannte.

Alisson verhindert West Hams Comeback

Nach VAR-Einsatz gab es Strafstoß für die Gäste, den Bowen aber nicht nutzen konnte, weil Reds-Keeper Alisson bärenstark parierte, den Ball aus dem linken Eck kratzte (45.) und seinem Team so die knappe Halbzeitführung sicherte.

Weniger schön war, dass van Dijk kurz vor der Ausführung des Elfmeters einmal mit Schmackes in den Elfmeterpunkt getreten hatte, um es etwas unebener zu machen - nicht verboten, aber auch gewiss nicht die feine englische, oder in diesem Fall niederländische Art.

So oder so, die Reds gingen mit einem 1:0 in den zweiten Durchgang, der dann in vielerlei Hinsicht dem ersten ähnelte: Liverpool war in vielen Belangen besser, spielte klarer und war am Drücker. Nur legten die Reds trotz einiger vielversprechender Möglichkeiten (Henderson, 48., Darwin, 56., Firmino, 63., Jones, 75.) weiterhin nicht nach, sodass ihre Führung dünn blieb - und die Spannung im Spiel.

West Ham schenkte nicht ab, kämpfte bis zum Schluss leidenschaftlich, nur fehlten schlicht die Mittel, um die konzentriert verteidigenden Liverpooler ernsthaft zu fordern. Und dennoch bot sich den Hammers wie schon in Hälfte eins die große Chance zum Ausgleich, diesmal allerdings nicht per Elfmeter. Vielmehr wurde Soucek wunderbar freigespielt, doch der scheiterte aus kürzester Distanz am zuvor eingewechselten und nun beherzt verteidigenden Milner, der den Reds unter dem Strich den Minimalsieg sicherte (87.).

Für die Reds geht es am Samstag (13.30 Uhr) wieder weiter, dann jedoch auswärts bei Nottingham Forest, West Ham indes greift erst wieder am Montag (21 Uhr) drauf ins Geschehen ein - mit dem Heimspiel gegen Bournemouth.