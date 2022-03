Mané macht's: Reds gewinnen auch gegen West Ham

Der Lauf des FC Liverpool geht weiter: Mit dem 1:0 gegen West Ham United holte die Mannschaft von Jürgen Klopp den zwölften Pflichtspielsieg in Folge - dank Sadio Mané.

Druck auf Manchester City erhöht: Mit dem Sieg gegen West Ham ist Liverpool auf drei Punkte an den Spitzenreiter, der morgen (17.30 Uhr) im Derby auf ManUnited trifft, herangerückt - und legte gegen die Hammers früh los.

Bereits nach zwei Minuten ging ein tiefes Raunen durch Anfield. Mit einem schnell ausgeführten Freistoß hatte Alexander-Arnold Salah geschickt, der Ägypter scheiterte jedoch an Fabianski (2.). Auch in der Folge blieben wache und zielstrebige Reds am Drücker, schnürten die Gäste in deren Hälfte ein und wurden vor allem über den auffälligen Neuzugang Luis Diaz gefährlich. Einen Abschluss des Kolumbianers blockte Dawson, anschließend verzog erneut Salah (14.).

Mané bleibt cool

West Ham, das gegen die hoch pressenden Hausherren große Probleme hatte und denen nur selten ein kontrollierter und ruhiger Spielaufbau gelang, kam aber mit langen Bällen trotzdem zu Möglichkeiten. Zweimal scheiterte Antonio an Alisson (14., 22.). Kaltschnäuziger war dafür Mané. Eine Hereingabe von Alexander-Arnold schob der Senegalese zur verdienten Führung ein (27.). Der Vorlagengeber verzog später selbst denkbar knapp mit seinem Freistoß (33.). Kurz vor der Pause wurde es dann nochmal intensiv: Zunächst rettete Cresswell auf der Linie nach Luis Diaz' abgefälschtem Abschluss, auf der anderen Seite klärte Alexander-Arnold, noch bevor Pablo Fornals Lupfer im Netz zappeln konnte (39.).

Im zweiten Durchgang ließen es beide Mannschaften dann etwas ruhiger angehen - zumal durch die Verletzung und spätere Auswechslung von West Hams Topscorer Jared Bowen der Spielfluss unterbrochen wurde (53.). Erst knapp eine halbe Stunde vor Abpfiff erhöhten die Reds nochmal die Schlagzahl. Luis Diaz und Salah konnten die Führung nicht ausbauen (64., 66.) - was sich beinahe rächte. Doch Lanzini jagte den Ball aus kürzester Distanz über den Kasten (70.).

Eine wirkliche Schlussoffensive gelang den Hammers dann nicht mehr, sodass es beim verdienten Sieg für Liverpool blieb. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann damit ihr zwölftes Pflichtspiel in Folge.

Für die Reds steht am Dienstag (21 Uhr) das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter Mailand an. West Ham tritt am Donnerstag (18.45 Uhr) im Achtelfinale der Europa League beim FC Sevilla an.