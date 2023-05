1:1 gegen Aston Villa: Champions League rückt für Liverpool in weite Ferne

Der FC Liverpool musste am Samstagnachmittag einen Dämpfer im Kampf um die Champions League hinnehmen. Ohne Jürgen Klopp reichte es gegen Aston Villa nur zu einem 1:1. Damit fehlen drei Punkte auf Manchester United, das zusätzlich ein Spiel in der Hinterhand hat.

Die Aufgabe für den FC Liverpool war am 37. Spieltag der Premier League klar: Um die Hoffnung auf einen Platz unter den besten Vier aufrecht zu erhalten, brauchte es den achten Sieg in Serie. Zu Gast war mit Aston Villa eine Mannschaft, die im Kampf um die internationalen Plätze ebenfalls unter Zugzwang stand.

Verzichten mussten die Reds dabei auf Jürgen Klopp. Der LFC-Coach war nachträglich für eine Partie gesperrt worden, nachdem er sich im Mediengespräch über Schiedsrichter Paul Tierney beschwert und ihm Befangenheit vorgeworfen hatte. In der Startelf änderte sich dagegen im Vergleich zum 3:0 über Leicester City nichts.

Gegen die Villans, die nach dem 2:1 über Tottenham dreimal tauschten (Cash, Digne und Kamara für Young, Moreno und Buendia), war die Anfangsphase von Kampf und Taktik geprägt. Für den ersten Aufreger sorgte Konaté, der Watkins klar im Strafraum foulte und einen Elfmeter verursachte. Der Gefoulte trat selbst an, setzte die Kugel aber neben das Tor (22.).

Ramsey krönt sein Jubiläum

Doch der Fehlschuss diente nicht als Weckruf für die Reds. Im Gegenteil: Kurz darauf krönte der junge Ramsey sein 100. Spiel für Aston Villa und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung (27.).

Liverpool tat sich auch nach dem Rückstand schwer, in gefährliche Offensivaktionen zu kommen. Beinahe hätte Ramsey sogar noch einen draufgesetzt, doch Alisson parierte (39.).

Nach der Pause wurde der Druck der Hausherren größer und Liverpool traf zum vermeintlichen Ausgleich. Gakpo brachte den Ball über die Linie, wurde allerdings zurückgepfiffen. Zuvor hatte Diaz den Ball ins Zentrum geköpft, Konsa abgewehrt und das Leder zu van Dijk gebracht. Der legte anschließend erneut quer, hatte aber zum Zeitpunkt von Diaz' Kopfball im Abseits gestanden. Nach Videostudie entschied sich John Brooks, dass keine neue Spielsituation entstand und nahm den Treffer dementsprechend zurück (57.).

Firmino gleicht spät aus

Die Defensive der Villans hielt dem großen Druck lange Zeit stand. Erst in der 89. Minute war dann für Martinez und seine Vorderleute nichts mehr zu machen. Salah bediente Joker Firmino, der aus fünf Metern vollstreckte.

Es blieben zehn lange Minuten Nachspielzeit für Liverpool, doch die große Chance zur Führung gab es nicht mehr. Der LFC und Aston Villa teilten die Punkte. Auf Newcastle und Manchester United fehlen den Reds damit einen Spieltag vor dem Ende drei Punkte. Beide Teams haben zusätzlich noch ein Spiel in der Hinterhand. Dass Liverpool im kommenden Jahr erstmals seit 2016/17 nicht in der Champions League vertreten ist, wird immer wahrscheinlicher. Aston Villa schiebt sich derweil vorbei an Tottenham auf Platz sieben und träumt von Europa.

Liverpool reist am letzten Spieltag (Sonntag, 17.30 Uhr) zu Absteiger Southampton. Aston Villa empfängt zeitgleich Brighton zum möglicherweise entscheidenden Spiel im Kampf um Platz sechs.