Bei Gerrard-Rückkehr: Salahs Elfmeter erlöst Liverpool

Gegen Steven Gerrards Aston Villa reichte Liverpool am Samstag ein Strafstoß von Mohamed Salah, um an Tabellenführer Manchester City dranzubleiben.

LFC-Coach Jürgen Klopp wirbelte seine B-Elf aus dem sportlich unbedeutenden 2:1-Sieg in der Champions League bei der AC Mailand ordentlich durch. Lediglich Oxlade-Chamberlain, Mané, Origi und Alisson standen erneut in der Startelf. Aston Villas Trainer und Liverpool-Legende Steven Gerrard wechselte nach dem 2:1 gegen Leicester City nur ein einziges Mal: Targett begann für Buendia.

Zerfahrenes Duell ohne echte Torchance

Die Hausherren begannen von der ersten Minute an druckvoll und übernahmen umgehend die Spielkontrolle, ohne jedoch zu großen Torchancen zu kommen. Ein abgeblockter Abschluss von Alexander-Arnold (11.), ein Distanzversuch von Oxlade-Chamberlain (19.) und eine Halbchance von Salah (44.) blieben somit die ernsthaftesten Annäherungen ans Tor der Villans, die selbst keinen Abschluss zu Stande brachten. In einer intensiven, von Zweikämpfen und Fouls geprägten ersten Hälfte kamen jedoch beide Teams zu keinem Zeitpunkt in einen Flow. Folgerichtig ging es in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie mit einem torlosen Remis in die Kabinen - begleitet von Pfiffen der Fans.

Salahs erlösender Elfmeter

Nach dem britischen Pausentee kamen die Hausherren besser ins Spiel und schafften es immer mehr, Aston Villa einzuschnüren. Bereits nach wenigen Minuten gab es die erste große Chance der Partie durch van Dijk, der nach einem Eckball an Martinez scheiterte (53.). Keine zehn Zeigerumdrehungen später hatte Salah die nächste Möglichkeit, setzte seinen Schlenzer aufs lange Eck aber knapp über den Querbalken (60.). Kurz darauf durfte der Ägypter jedoch jubeln, nachdem er zunächst von Mings im Strafraum zu Fall gebracht worden war und den folgenden Strafstoß souverän verwandelt hatte (67.).

Schuss ins Glück: Salah (2. v. re.) verwandelt den Strafstoß zum entscheidenden 1:0. AFP via Getty Images

Alissons Unsicherheit wird nicht bestraft

In den Folgeminuten versuchten die Villans, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Ein ums andere Mal flog der Ball in den Strafraum der Gastgeber, einzig Chancen resultierten daraus nicht. Stattdessen eröffneten sich den Reds Räume für den vermeintlich entscheidenden Konter - den diese jedoch mehrfach nicht zu Ende spielten (82., 90.+3). So kamen die Gäste beinahe noch zum kuriosen Ausgleich, als Ings in Folge eines Fehlers des insgesamt unsicheren Alissons nicht mehr richtig zum Abschluss kam (86.).

Da dieser nicht mehr gelang, steht bei Liverpool nun eine Siegesserie von fünf Premier-League-Partien am Stück. Die Truppe von Trainer Klopp kann also mit viel Selbstbewusstsein in das kommende Spiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen Schlusslicht Newcastle gehen. Aston Villa und Gerrard können bereits am Dienstagabend um 20.45 Uhr wieder Zählbares holen. Dann sind die Villans bei Norwich City zu Gast.