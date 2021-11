Diogo Jota überragt, Thiago trifft wieder: Liverpool erhöht Druck auf Chelsea

Mit 4:0 schlug Jügen Klopps Liverpool den FC Southampton von Ralph Hasenhüttl - dank des großartigen Doppelpackers Diogo Jota.

Nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Porto wechselte Klopp dabei direkt die halbe Startelf. Minamino, Tsimikas, Matip, Williams, Oxlade-Chamberlain und Morton blieben draußen, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Diogo Jota und van Dijk kehrten in die Anfangsformation zurück. Saints-Trainer Ralph Hassenhüttl zeigte sich nicht ganz so rotationsfreudig, brachte aber in einem 3-4-3 System immerhin drei neue Akteure im Vergleich zum 1:2 bei Norwich City in die Startelf: Perraud, Lyanco und Broja begannen für Diallo, Walker-Peters und Elyounoussi.

Portugiesischer Blitzstart

In einer flotten Anfangsphase legten die Reds früh vor und erzielten bereits in der 2. Minute durch Jota die Führung. Nur rund zehn Minuten später legte der Favorit vermeintlich das 2:0 durch Mané nach (13.), der jedoch bei seinem Treffer knapp im Abseits stand. Southampton gelang es grade zu Beginn der Partie zu selten, Druck auf das Mittelfeldzentrum des LFC zu entwickeln, welches die Freiheiten immer wieder zu guten Steilpässen nutzte.

Doppelter Diogo Jota

So kam Salah nach einer guten Viertelstunde zur nächsten Chance der Hausherren (17.). Die Saints taten sich zunächst schwer, vor das Tor von Allison zu kommen, hatten aber durch Broja nach einem Fehler der gegnerischen Defensive eine Topchance auf den Ausgleich (24.). Keine zehn Minuten später war jedoch erneut Jota zur Stelle und sorgte für das verdiente 2:0 für die Hausherren (32.), ehe Thiago in der 38. auch noch das dritte Tor der Reds erzielte. Southampton konnte derweil auch die zweite gute Chancen durch Armstrong kurz vor der Pause nicht nutzen (45.).

Souveränes Liverpool spielt Führung locker runter

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nicht: Die erste gute Chance gehörte Mané, die anschließende Ecke verwertete van Dijk zum 4:0 (52.), während die Gäste im Gegenzug eine Doppelchance durch Armstrong ungenutzt ließen (54.). In der Folge beruhigte sich das Spiel deutlich. Southampton schien sich mit der Niederlage abzufinden, während Liverpool nicht mehr mit der letzten Wucht auf weitere Treffer drängte. In einer dementsprechend highlightarmen letzten halben Stunde blieb eine weitere Chance für Diogo Jota, der seinen Dreierpack knapp verpasste (74.), der einzige Höhepunkt.

Liverpool springt damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz, kann mit breiter Brust am kommenden Mittwoch (21.15, LIVE! bei kicker) ins Merseyside-Derby beim Stadtrivalen Everton gehen und hat den Rückstand auf Tabellenführer Chelsea (am Sonntag gegen ManUnited) auf einen Zähler verkürzt.