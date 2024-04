Nur noch Platz 3: Liverpool unterliegt in Anfield Glasners Palace

Der FC Liverpool hat im Meister-Dreikampf der Premier League einen empfindlichen Dämpfer kassiert. Das 0:1 gegen Oliver Glasners Crystal Palace bedeutet, dass die Reds auch ManCity vorbeiziehen lassen müssen.

Die Stimmung an der Anfield Road war schon von Beginn an gedämpft, weil - wie immer rund um den Jahrestag am 15. April - vor Anpfiff den Opfern der Stadion-Katastrophe von Hillsborough gedacht wurde. Anschließend erwies sich Palace zeitig als unangenehmer Gegner für Reds, die durch Manchester Citys Sieg gegen Luton bereits unter Zugzwang waren.

Eze gab für die Gäste schon in der ersten Minute einen Schuss ab, in der Folge übernahm der LFC das Kommando. Doch die Hausherren kamen nicht durch, während sie defensiv teils große Lücken offenbarten. In der 14. Minute ging es über die rechte Defensiv-Seite des jungen Bradley zu leicht, in der Mitte schob Eze am Fünfer ungedeckt ein.

Endo ans Gebälk

Der Rückschlag hinterließ Wirkung bei Klopp-Elf, beinahe wäre ein Doppelschlag daraus geworden. Weil van Dijk wegrutschte, lief Mateta alleine auf Alisson zu - den Abschluss des ehemaligen Mainzers klärte Robertson mit starkem Einsatz von der Linie (18.). Der Linksverteidiger verhinderte Schlimmeres.

Wenig später fing sich der Meisterschafts-Anwärter und steigerte sich in puncto Dynamik. Immer wieder brachen die Reds über links durch. Doch die entscheidende Genauigkeit ließen sie wiederholt vermissen. Endo traf nach einer Ecke nur die Latte (27.), wenig später verhinderte Palace-Keeper Henderson einen artistischen Treffer von Luis Diaz (29.). In Hälfte eins wollte Liverpool der Ausgleich nicht mehr gelingen, während Palace über Konter gefährlich blieb.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts wechselte Klopp gleich offensiv, unter anderem feierte Alexander-Arnold nach längerer Verletzungspause sein Comeback. Diesmal bekamen die Reds ihren Gegner defensiv deutlich schneller in den Griff, doch die offensive Schlampigkeit wurde noch mal extremer.

Darwin schoss nach einer Ecke aus fünf Metern mehr oder minder Henderson an (55.), bei Abschlüssen aus der zweiten Reihe fehlte das Zielwasser mitunter komplett. Palace musste offensiv kaum noch stattfinden, denn Liverpool belohnte sich nicht. Jones schlug über den Ball (67.), Diogo Jota kam den berühmten halben Schritt zu spät (69.) - und scheiterte an Clyne, der wie Robertson auf der Linie rettete (72.)

Wenig später wäre die Aufgabe fast noch viel schwerer geworden, doch Alisson hielt aus drei Metern überragend gegen Mateta (74.). Im Gegenzug lief Jones auf Henderson zu - und schoss vorbei (75.).

Die Uhr tickte gegen den LFC, der in dieser Saison schon so manches Spiel spät drehen konnte. Dieses nicht. Auch Salah scheiterte frustriert aus wenigen Metern, weil Mitchell gerade noch dazwischen ging (90.+1). So unterlag Klopp schlussendlich Glasner - und musste mit dem LFC auch ManCity vorbeiziehen lassen in einem Meisterrennen, das aber weiterhin nicht entschieden ist.