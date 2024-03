Liverpool gegen ManCity: Draufgänger gegen Kontrolleure

Liverpool gegen Manchester City - ein Blick voraus auf das Topspiel der Premier League unter statistischen Aspekten.

Defense wins Championships, heißt es. Geht es danach, befindet sich aus dem Top-Trio in England aktuell der FC Arsenal auf Meisterschaftskurs, denn der Tabellendritte hat mit 23 Gegentoren zwei weniger als Spitzenreiter Liverpool und der wiederum zwei weniger als Manchester City, das zudem sogar die wenigsten Treffer erzielt hat (62), hinter den Reds (64), erst recht hinter den Gunners (68).

Doch das nur nebenbei. Hier soll es um Fakten gehen, die man nicht an der Tabelle ablesen kann, die aber doch einen Hinweis auf das liefern können, was am Sonntag in Anfield zu erwarten ist. Zum Beispiel sollte man nicht erwarten, dass der Meister trotz einer bekanntlich nicht sonderlich tiefen Kette der Gastgeber oft ins Abseits laufen wird. Die 28-mal, in denen Angriffe der Skyblues deswegen zurückgepfiffen wurden, sind doppelt bemerkenswert. Zum einen, weil die Elf von Trainer Pep Guardiola bekanntlich in den 27 Partien meistens den Ball hatte, zum anderen, weil sie damit den Topwert der Liga innehaben. Das spricht wenig überraschend für ein extrem gutes Timing im Passspiel, aber auch für eine hohe Spielintelligenz.

"Draufgänger" Klopp trifft auf ängstlichen Guardiola

Allerdings ist auch Liverpools Bilanz in der Disziplin "Abseits" bemerkenswert, und zwar insofern, alsdass sie zwar 61-mal und damit mehr als doppelt so oft die Fahnen der Assistenten hochgehen ließen, aber dennoch mehr Torschüsse abgaben als City, 523:494. Und diese Diskrepanz wäre eben noch größer, wenn sich statt der Abseitssituationen Chancen ergeben hätten. Insgesamt spiegelt das Ganze die größere Risikobereitschaft des Teams von Jürgen Klopp wider, und damit auch das Naturell der Coaches. Hier "Draufgänger" Klopp, dort der ängstliche Guardiola. Das ist kein Urteil über ihn, so beschreibt er sich selbst.

Daraus folgt: Kontrolle über alles. Dass Manchester Citys Passquote überragend ist, dürfte niemanden überraschen. Doch dass die 90,3 Prozent nicht nur die Bestmarke in England darstellen, sondern in Europas Top-5-Ligen, verdient Beachtung. Denn Real Madrid (90,1 Prozent) zum Beispiel als Zweiter hat in La Liga in Summe deutlich weniger starke Gegner als City in der Premier League.

Liverpool indes, und das wird auch im Topspiel so sein, definiert sich über Wege in die Box. Schnell, direkt. Sie drangen bereits 1010-mal in den gegnerischen Strafraum ein (37,4 mal pro Spiel). Keinem Team gelang das bislang ansatzweise so häufig und keines knackte ansonsten die 1000, auch nicht ManCity, deren "nur" 33,9 mal pro Partie sicherlich ein Stück weit damit begründet sind, dass der Quintuplesieger der Vorsaison eben nicht die allergrößte Risikobereitschaft wählt, sondern nur dann den Weg in den Sechzehner sucht, wenn es auch "sicher" ist, am Ball zu bleiben. Funktioniert das nicht, wird eher abgebrochen und wieder "um den Kreis" gespielt, bis sich die Lücke auftut. Außer, man verliert die Geduld und sucht Tormaschine Erling Haaland zu früh.

Liverpool trifft häufiger das Aluminium

Mehr Mumm im Abschluss auf Liverpool-Seite lässt sich auch in 19 Aluminiumtreffern ablesen. Das ist mit Abstand der höchste Wert in Englands höchster Spielklasse. Dahinter folgen der FC Everton und Tottenham Hotspur mit 14 Treffern an Pfosten oder Querlatte. ManCity hingegen, auch das passt zum vorher beschriebenen Angriffsverhalten, verzeichnet nur acht.

Und wie sieht’s mit der Qualität der Chancen, dem xG-Wert aus? Unter diesem Aspekt wird es besonders spannend, denn Liverpool hält daheim den Top-Wert der Liga (37,5), ManCity jedoch in der Fremde (29,1). Und zu genau dieser Konstellation kommt es am Sonntag. Die Reds trafen damit übrigens 37-mal in Anfield, City 28-mal auswärts. Dort spielen sich die Citizens sogar noch deutlichere Möglichkeiten heraus als im Etihad Stadium. Eine Warnung, die Liverpool eigentlich nicht mehr braucht.

Doch ein letzter Fakt verspricht noch mehr Spannung: Zum nun sechsten Mal hat Liverpool nach 27 Spielen mindestens 64 Treffer erzielt. In drei der fünf bereits abgeschlossenen Saisons wurde Liverpool am Ende Meister (1983, 1988, und 2020). In den übrigen zwei Spielzeiten, 2014 und 2022, stemmte den Meisterpokal am Ende Manchester City in die Luft. Jedenfalls nicht: Arsenal …