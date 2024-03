Arsenal lachender Dritter: Liverpool und ManCity trennen sich Remis

Der FC Liverpool hat es trotz einer Großzahl guter Chancen verpasst, mit einem Sieg im Topspiel gegen Manchester City zurück an die Tabellenspitze zu springen. Dort bleibt dank des besseren Torverhältnisses der punktgleiche FC Arsenal.

An der Anfield Road ging es heiß her. AFP via Getty Images

Sieben Pflichtspielsiege in Serie hatte der FC Liverpool vor dem Topspiel gegen Manchester City eingefahren, zuvor aber ausgerechnet das letzte Spitzenduell gegen den FC Arsenal verloren. Gegen die seit 21 Partien ungeschlagenen Skyblues wollten die Schützlinge Jürgen Klopps es diesmal besser machen und mit einem Sieg die Tabellenspitze zurückerobern, die sich die Gunners zwischenzeitlich gesichert hatten.

Darwin startet zu früh

An der Anfield Road waren es zunächst aber die Gäste, die besser ins Spiel kamen. Alvarez verzeichnete früh den ersten Abschluss (3.), den Kelleher ebenso parierte wie auch De Bruynes Distanzschuss kurz darauf (8.). Der LFC brauchte etwas, um offensiv auf sich aufmerksam zu machen, jubelte dann aber prompt - jedoch nur für Sekunden. Bei seiner Vorarbeit für Luis Diaz hatte Darwin im Abseits gestanden (19.).

Stones veredelt frechen Eckball

Mitten in die um das Abseitstor entstehende Drangphase der Gastgeber stach ManCity dann eiskalt zu: Eine freche Eckballvariante De Bruynes vollstreckte Stones aus kürzester Distanz zum 1:0 (23.), nach dem die Reds ein paar Minuten brauchten, ehe der Ausgleich in der Luft lag. Namentlich Szoboszlai (31.) und Luis Diaz (42.) kamen diesem im ersten Durchgang am nächsten, verfehlten aber beide das Ziel.

LFC nutzt City-Patzer und vergibt Hochkaräter

Den zweiten Durchgang eröffnete erneut der amtierende Meister - allerdings mit einem riesigen Schnitzer. Darwin spritzte in Akés zu kurzen Rückpass und wurde von Ederson gelegt, der nach Mac Allisters Ausgleich vom Punkt (50.) auch noch verletzt das Feld räumen musste. Für ihn kam Ersatzmann und Pokal-Torhüter Ortega Moreno in die Partie.

Nachdem Foden aus dem Nichts mit der Chance zur erneuten Führung an Kelleher gescheitert war (58.), sah sich der ehemalige Bielefelder Schlussmann direkt einem wahren Sturmlauf der Hausherren gegenüber, die gegen schwimmende Citizens quasi minütlich am 2:1 kratzten. Der kurz zuvor eingewechselte Salah (65.), Mac Allister (66.) und allen voran Darwin (71.) und Luis Diaz (63., 64.) ließen jedoch gute bis beste Chancen aus - weshalb die Mannschaft Jürgen Klopps knapp 20 Minuten vor Schluss fast einen ganz krummen Rückstand hätte schlucken müssen. Der von Kelleher an Foden gefaustete Ball sprang aber nur an die Latte, war vom City-Eigengewächs aber ohnehin mit der Hand gespielt worden (73.).

Doku zwischen Alu-Pech und VAR-Glück

In einer ergebnisoffenen Schlussphase waren es dann beinahe die Skyblues, die den entscheidenden Nadelstich setzten. Dokus Abschluss landete jedoch nur am Innenpfosten (89.), weshalb es schlussendlich beim Remis blieb - auch weil ein Einsatz des belgischen Dribblers im eigenen Strafraum gegen Mac Allister tief in der Nachspielzeit trotz VAR-Checks keinen zweiten Liverpool-Strafstoß nach sich zog (90.+9). Nicht ganz unglücklich aus Sicht der Gäste, da Doku zwar zunächst leicht den Ball, dann mit hohem Bein aber auch deutlich den Argentinier getroffen hatte.

Bevor beide Teams am kommenden Wochenende im FA-Cup Viertelfinale gefordert sind, geht es für den FC Liverpool bereits am Donnerstag im Europa-League-Achtelfinale weiter. Nach dem 5:1-Hinspielsieg scheint das Weiterkommen gegen Slavia Prag nur noch Formsache zu sein. Im Kampf um das FA-Cup-Halbfinale dürfte die Reds am Sonntag darauf derweil ein engeres Duell erwarten. Ab 16.30 Uhr gastiert der LFC bei Manchester United, dessen Stadtrivale tags zuvor um 18.30 Uhr Newcastle empfängt.