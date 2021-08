Havertz trifft sehenswert: Chelsea entführt in Unterzahl einen Punkt aus Liverpool

Trotz eines Platzverweises und eines Elfmeters hat der FC Chelsea gegen den FC Liverpool ein 1:1 erkämpft. Vor allem der erste Durchgang beim Klopp-Tuchel-Duell sorgte für Gesprächsstoff.

Liverpool gegen Chelsea. Jürgen Klopp gegen Thomas Tuchel. Das Duell der Champions-League-Sieger hatte einiges zu bieten. Aber der Reihe nach ...

Drangphase des LFC

Klopps Reds, die nach dem 2:0 gegen Burnley mit Roberto Firmino, Fabinho und Robertson anstelle von Diogo Jota, Keita und Tsimikas begannen, starteten angepeitscht vom ausverkauften Anfield Stadium extrem druckvoll. Elliott gab früh einen ersten Warnschuss ab (4.).

Chelsea, das Tuchel gegenüber dem 2:0 bei Arsenal auf einer Position veränderte (Kanté für Kovacic), agierte zunächst etwas passiver. Die Kulisse schien den Champions-League-Sieger etwas einzuschüchtern. Liverpool presste früh und erspielte sich die zweite Chance, Henderson vergab aus kurzer Distanz aber fahrlässig (10.). In der Folge kamen dann auch die Blues nach und nach besser in die Partie - und durften prompt jubeln. Eine James-Flanke köpfte Havertz sehenswert am ersten Pfosten mit dem Hinterkopf über alle hinweg ins lange Eck (22.).

Platzverweis, Rudelbildung und Elfmeter

Danach wirkte das Spiel ausgeglichen. Mount ließ das 2:0 liegen (36.). Kurz vorm Pausenpfiff wurde es dann nochmal hektisch: Zunächst vergab Matip aus kurzer Distanz, bevor der Ex-Schalker nach einer Unsicherheit von Mendy an die Latte köpfte. In der Folge flog der Ball zu Mané, dessen Schuss aus wenigen Metern von James auf der Linie geklärt wurde. Dabei sprang der Ball zunächst an den Oberschenkel des Engländers, danach an den ausgestreckten Arm, den er aktiv bewegte. Nach lautstarken Protesten von beiden Seiten sah James Rot, Salah verwandelte sicher (45. + 5). Auch im Anschluss kam es zu Rudelbildung und Gelben Karten, bevor Anthony Taylor zur Pause pfiff.

Der Beginn des zweiten Durchgangs ähnelte dem ersten: Mit mehr Spielanteilen zugunsten der Reds. Die in Unterzahl spielenden Blues zogen sich immer mehr zurück und verteidigten clever. Dadurch boten sich dem LFC nur Abschlüsse aus der Distanz. Van Dijk, Henderson und Fabinho brachten den Ball nicht im Tor unter (52., 58., 59.). Für die Gäste ging es nur noch darum, das Unentschieden über die Zeit zu bringen (Lukaku verteidigte in manchen Situationen am eigenen Strafraum) - während sich die ideenlosen Reds an der Chelsea-Defensive die Zähne ausbissen. Einzig Kovacic (84.) und Salah (85.) verzeichneten in der letzten halben Stunde jeweils noch eine Chance. Ein starker Kontrast zu der unterhaltsamen ersten Hälfte.

Letztlich blieb beiden Teams der späte Siegtreffer verwehrt. Klopp und Tuchel trennten sich im zweiten Duell in der Premier League also remis.