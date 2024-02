Ecken im Fokus: Liverpool kontert ManCity und verteidigt Platz 1

Der FC Liverpool hat sich nach Manchester Citys Sieg am Mittag erst schwergetan, Kellerkind Burnley nach einem Rückschlag kurz vor der Pause aber mit 3:1 besiegt.

Dass beide Kontrahenten von unterschiedlichen Tabellenenden stammen, war an der Anfield Road zunächst nicht zu erahnen - und das blieb auch eine ganze Weile so. Burnley lief die Reds hoch an, störte ihr Angriffsspiel fast in jeder Phase. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany trat mit einer Menge Energie auf.

Die erste Chance in einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatte tatsächlich das Kellerkind: Amdouni überlief im Strafraum van Dijk, dann kam Kelleher, Vertreter des erkrankten Alisson, aber rechtzeitig raus (10.). Liverpool wehrte sich mit Fernschüssen. Was auch daran lag, dass Durchbrüche der Reds von der starken Burnley-Defensive kaum gestattet wurden.

Ecken brechen den Bann

Wie schon Manchester City, das im Mittagsspiel vorgelegt hatte, benötigte der LFC einen Standard. Keeper Trafford verschätzte sich nach einer Ecke, Diogo Jota köpfte in seinem Rücken ein (31.). Doch das konnten auch die Gäste - wofür sich Kelleher noch nicht mal verschätzen musste: O'Shea erzielte nach einer Ecke in der Nachspielzeit sehr platziert den Ausgleich (45.+1).

In der zweiten Hälfte präsentierte sich die Klopp-Elf konzentrierter und dominanter. Es ging hauptsächlich in eine Richtung. Die Reds wussten ihre Leistungssteigerung auch gleich zu veredeln: Luis Diaz köpfte die Hereingabe des eingewechselten Elliott am ersten Pfosten ein (52.).

Fofana lässt zweimal aus

Inzwischen gelang es Burnley nicht mehr, dem Spitzenreiter die Stirn zu bieten. Der erste Durchgang hatte augenscheinlich Kraft gekostet. Liverpool verwaltete aktiv - wurde nach einer guten Stunde aber plötzlich fahrlässig. Nach Ballverlusten am eigenen Strafraum kam Ex-Union-Stürmer Fofana vor Kelleher zu zwei großen Chancen. Beide Male ließ er aus (64., 67.).

Auf einmal ging es wild hin und her, eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie ziemlich offen. Doch Liverpool wurde in diesem Schlagabtausch gefährlicher (Quansah, 72.) - wenngleich für den nächsten Treffer wieder eine Ecke nötig war: Erneut Elliott machte eine Situation noch mal scharf, Darwin köpfte den 3:1-Endstand (79.). Ein noch deutlicheres Ergebnis verpasste der Uruguayer frei vor Trafford (90.+5).

An der Tabellenspitze verteidigt Liverpool durch den Heimsieg Platz 1 - zwei Punkte vor Meister ManCity. Die Skyblues haben allerdings ein Spiel weniger absolviert.