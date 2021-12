Liverpool betroffen: Premier League verlegt zwei Boxing-Day-Spiele

Auf Bitte von Leeds United und Watford hat die Premier League zwei weitere Spiele verlegt.

Bleibt am Boxing Day leer: Die Anfield Road. Visionhaus/Getty Images

Wegen zu vieler Corona-Fälle hatten die abstiegsbedrohten Leeds United und FC Watford die Premier League darum gebeten, ihre für den Boxing Day angesetzten Spiele beim FC Liverpool bzw. in Wolverhampton zu verlegen.

Dieser Bitte hat die Liga am Donnerstag "bedauerlicherweise" stattgegeben.

Es ist die Fortsetzung chaotischer Tage in England, wo am vergangenen Wochenende nur vier von zehn Partien ausgetragen werden konnten. Zum ersten Mal ist nun auch Liverpool betroffen.

"Die Liga", heißt es in einem offiziellen Statement, "ist sich bewusst, dass die Entscheidung, diese beiden Spiele zu verschieben, die Fans enttäuschen wird, und hat Verständnis für ihre Frustration in einer besonderen Zeit des Jahres, in der sich die Fans auf den Besuch von Fußballspielen freuen."

Nachteil für Liverpool: Andy Robertson, der gegen Tottenham Rot gesehen hatte, fehlt nun nicht gegen Leeds, sondern am Spieltag darauf beim FC Chelsea.