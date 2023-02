Liverpool-Besitzer dementiert Verkaufspläne

Der FC Liverpool steht entgegen anderslautender Gerüchte offenbar nicht zum Verkauf. Das sagt jedenfalls Besitzer John Henry.

Will den FC Liverpool nicht verkaufen: Besitzer John Henry. AFP via Getty Images

"Ich weiß, dass es viele Gespräche und Zitate über den LFC gegeben hat, aber ich halte mich an die Fakten", sagte der 73 Jahre alte US-Amerikaner Henry dem "Boston Sports Journal" in einem am Montag veröffentlichten Interview. "Werden wir für immer in England bleiben? Nein. Verkaufen wir den LFC? Nein. Sprechen wir mit Investoren über den LFC? Ja." Es werde zwar "etwas passieren" in Liverpool, dies werde aber kein Verkauf sein, betonte Henry weiter.

Mit seiner Investmentfirma Fenway Sports Group (FSG), der auch das Baseball-Team Boston Red Sox gehört, hatte Henry den LFC 2010 gekauft. Im vergangenen November hatte FSG erklärt, dass sie "neue Anteilseigner in Betracht ziehen würde, wenn dies im besten Interesse von Liverpool als Verein wäre". Dies hatte zu Spekulationen über einen Verkauf des Traditionsklubs geführt.

Bei den Fans stehen die Besitzer trotz der Erfolge in den vergangenen Jahren in der Kritik, unter anderem wegen mangelnder Investitionen in die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp.

Laut einem Bericht von "The Athletic" schätzen Experten den Verkaufswert des Vereins auf über fünf Milliarden Dollar und damit auf mehr als das Zehnfache der Summe, die FSG 2010 bei der Übernahme gezahlt hatte.