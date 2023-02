Liverpool begrüßt Report: "Schockierende Falschmeldungen"

Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss hat eindeutig die Organisatoren für das gefährliche Chaos rund um das Champions-League-Finale 2022 verantwortlich gemacht. Der FC Liverpool sieht sich bestätigt.

Der am Dienstagabend veröffentlichte Report eines unabhängigen Untersuchungsausschusses ist zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass die UEFA die "Hauptverantwortung" für die chaotischen Szenen rund ums Champions-League-Finale 2022 in Paris trägt - und keineswegs die zunächst beschuldigten Fans des FC Liverpool, die stattdessen mit ihrem Verhalten eine tödliche Katastrophe verhinderten.

In einer ausführlichen Stellungnahme begrüßten die Reds den Bericht "in dem die Liverpooler Fans voll und ganz entlastet werden, während die UEFA die Hauptverantwortung für organisatorische Mängel, fehlende Gesamtkontrolle oder Aufsicht über die Sicherheit, schlechte Planung und fehlende Notfallpläne trägt".

Der Klub, der das Finale gegen Real Madrid mit 0:1 verloren hatte, fordert die UEFA auf, "die Empfehlungen des Gremiums in vollem Umfang umzusetzen - egal wie schwierig es ist -, um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Fans bei jedem UEFA-Fußballspiel oberste Priorität hat". Die UEFA hatte bereits am Dienstag versichert, aus den Vorfällen zu lernen, und sich insbesondere bei den Liverpool-Fans entschuldigt.

"Nicht das Ende des Prozesses"

"Unmittelbar nach jener Nacht in Paris wurden schockierende Falschmeldungen verbreitet, die inzwischen völlig widerlegt sind", schreibt der LFC weiter, nachdem die UEFA am Finalabend zunächst behauptet hatte, das Chaos sei von Liverpool-Fans mit gefälschten Tickets verursacht worden. "Es ist schockierend, dass mehr als 30 Jahre nach der Hillsborough-Katastrophe ein Verein und unsere Fangemeinde derart grundlegenden Sicherheitsmängeln ausgesetzt sind, die so verheerende Auswirkungen auf so viele Menschen hatten. Noch besorgniserregender ist jedoch die Erkenntnis, dass Paris das Leid der Familien, Freunde und Überlebenden von Hillsborough nur noch verschlimmert hat."

Für Liverpools Geschäftsführer Billy Hogan ist der Bericht "nicht das Ende des Prozesses", die Arbeit beginne jetzt erst - indem die UEFA die 21 vom Untersuchungsausschuss formulierten Empfehlungen "in die Tat umsetzt".