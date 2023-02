Liverpool "am Scheideweg": Fans diskutieren Besitzer-Frage - Wunschspieler Bellingham

Wie soll es beim FC Liverpool weitergehen, der nicht die finanzielle Unterstützung wie Manchester City hat? Fan-Organisationen sind mit dem Ist-Zustand zufrieden - zumindest größtenteils.

Aus Liverpool berichtet Jörg Jakob

Während Jürgen Klopp am Montagmittag bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Wiedersehen mit Real Madrid im Stadioninneren spricht, fährt draußen ein Trauerzug am Anfield Stadium vorbei. Sechs lange, schwarz glänzende Limousinen rollen einmal langsam um das Stadion des FC Liverpool. Vor der Bestattung noch eine letzte Runde über die Walton Breck Road und die Anfield Road - diesen Wunsch erfüllen Freunde und Verwandte Verstorbener hier nicht selten. In der Nachbarschaft, am Goodison Park des FC Everton, trägt es sich genauso in unregelmäßigen Abständen zu. Daraus spricht die Bedeutung der beiden großen Fußballvereine für die Menschen in der Stadt am River Mersey.

Da verwundert es nicht, wenn die Debatten über die Besitzer der Profiklubs mitunter noch etwas intensiver ausfallen als andernorts. Die Nachricht, dass die Fenway Sports Group (FSG) nun doch nicht ihre Anteile an den Reds komplett verkaufen will, wird überwiegend positiv aufgenommen.

"Die Mehrheit der Fans hält sie für gute Eigner. Der Eindruck, dass sie ihr Bestes geben, um den Klub weiterzuentwickeln, herrscht vor", sagt Joe Blott, Vorsitzender der einflussreichen Fan-Organisation "Spirit of Shankly" (SOS).

John W. Henry, Chef der FSG, hatte in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem "Boston Sports Journal" erklärt, der FC Liverpool solle nicht verkauft werden. Gleichzeitig bestätigte der 73 Jahre alte US-Amerikaner, dass weiterhin Anteile an seiner Fußball-Unternehmung in England angeboten würden. Henrys Investmentfirma FSG besitzt auch die Boston Red Sox in der Major League Baseball sowie das Eishockey-Team Pittsburgh Penguins.

Finanzielle Mittel für den dringend erforderlichen Umbruch

Im November 2022 hatte Henry signalisiert, der FC Liverpool könnte zum Verkauf stehen und entsprechend US-Banken eingeschaltet. Nun ist "nur" noch von einer Minderheitsbeteiligung weiterer Investoren die Rede. Das legt die Erwartung nahe: Die Besitzer des Klopp-Klubs werden neue finanzielle Mittel zu Verfügung stellen, um den dringend erforderlichen Umbruch im Kader voranzutreiben. Henry schrieb in einer E-Mail für das Interview: "Werden wir für immer in England bleiben? Nein. Verkaufen wir den LFC? Nein. Sprechen wir mit Investoren über den LFC? Ja."

SOS-Sprecher Blott fände das gut. Denn er sieht die Klubbesitzer "jetzt an einem Scheideweg angekommen". Nachdem die FSG bisher einen ausbalancierten Businessplan verfolgt hätte, quasi nur einsetzten, was sie eingenommen hatten, sei die Zeit reif für weitere Investitionen ins Team. Gerade angesichts der Verhältnisse bei den Mitbewerbern in der Spitze der Premier League. Gemeint sind Manchester City und Newcastle United mit im Grunde Öl-Saaten (VAE und Saudi-Arabien) als Besitzern, Manchester United, das derzeit konkret und komplett zum Verkauf steht, sowie der FC Chelsea, den ein Konsortium um den US-Amerikaner Todd Boehly übernommen hat.

Das sind allesamt auf dem Transfermarkt und im Gehaltswesen spendierfreudige Investoren, mit denen mitzuhalten es schwerfällt, wenn man zwar auf abgehobenem Premier-League-Niveau, dort aber vergleichsweise moderat agiert. Was die weltweite Fan-Gemeinde des FC Liverpool heiß darüber diskutieren ließ und lässt, ob der US-amerikanische Börsenhändler Henry und seine FSG nicht doch besser von einem neuen Hauptinvestor abgelöst werden sollten und warum nicht gleich von einem Geldgeber aus einem Emirat.

Für John Gibbons von der als Fan-Podcast gestarteten Internet-Plattform "The Anfield Wrap" ist die jüngste Entwicklung "keine Überraschung". Die Kommunikation der LFC-Owner sei ziemlich konstant gewesen, sie behielten mit der nun angekündigten Lösung die Kontrolle. Der 40-jährige Journalist sagt: "Sie sind die besten Klubbesitzer, die ich bisher kenne."

Allerdings fragten sich die Supporter schon: "Wieviel von dem frischen Geld landet im Klub und vor allem im Team?"

Nun komme der Faktor Zeit ins Spiel. "Wann springt ein neuer Investor auf? Das Transferfenster wird im Sommer sicher nicht für Liverpool hinausgezögert."

Eine Wertsteigerung um mehr als das Zehnfache

Experten schätzen den Wert des Unternehmens Liverpool FC heute auf umgerechnet fast 5 Milliarden Euro. Das wäre mehr als das Zehnfache der Summe, die Henry und Partner bei ihrer Übernahme vor fast 13 Jahren aufwenden mussten (338 Millionen Euro). Damals lösten sie ihre Landsleute George Gillett und Tom Hicks ab, die den Klub an den Rand des Ruins getrieben hatten. In jenen Tagen schlossen sich Fans zu Initiativen wie "Spirit of Shankly" zusammen.

Der 62-jährige Blott sagt, die FSG habe seit ihrem Einstieg bei den Reds gelernt, wie die Stadt, der Klub und seine Fans tickten, welche Werte und Prinzipien diese hätten ("They learned their lessons"). Mit seiner und anderen Gruppierungen haben die Fans in der jüngeren Vergangenheit mehr Mitspracherechte erhalten und operative Entscheidungen wie die Erhöhung von Ticketpreisen korrigieren können. Blott: "Sie sind gute Verwalter des Klubs und diese Rolle sollten Besitzer auch ausfüllen." Blott zitiert im Gespräch mit dem kicker einen Spruch der Trainerlegende Bill Shankly. Der sagte einst: "In einem Fußballverein gibt es eine Heilige Dreifaltigkeit, die Spieler, den Trainer und die Fans. Direktoren gehören nicht dazu. Sie sind nur zum Unterschreiben der Schecks da."

Nach der Verpflichtung von Jürgen Klopp als Teammanager im Oktober 2015 ging die FSG mit Torhüter Alisson und Abwehrchef Virgil van Dijk sowie weiteren Zugängen zur ersten größeren Transferoffensive über. Der Titelgewinn in der Premier League 2020 (nach 30 Jahren), der Champions-League-Triumph 2019 sowie zwei Pokalerfolge im vergangenen Jahr (FA Cup und League Cup) zählen zur sportlich positiven Zwischenbilanz der Klubbesitzer, die auch in die Infrastruktur investierten: den Neubau des Trainingszentrums in Kirkby und die Erweiterung des Anfield Stadiums. "Insgesamt gehen sie grundsätzlich sehr vorsichtig vor", sagt Gibbons. Seine Sorge sei, ob es dabei bleiben könne, angesichts des wahnsinnigen Finanzgebarens in Englands Oberhaus.

Es bleibt spekulativ, ob die Amerikaner im November tatsächlich all ihre Anteile am LFC verkaufen oder nur den Markt ausloten wollten. Und ob es überhaupt nennenswerte Bieter gab. Dass ein Konsortium aus Katar an einem hundertprozentigen Einstieg interessiert sei, wurde aus Henrys nahestehenden Kreisen im Januar dementiert. Wer neu einsteigen wollte im Big Business, dem bot sich parallel mit Manchester United eine weitere, wohl noch attraktivere Marke an.

Unaufhörlich fällt der Name Bellingham

Klar ist, dass Fachleute den Kauf des FC Chelsea in Höhe von mit Folgekosten insgesamt 5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr als überteuert einstuften. Diese Transaktion dürfte im globalen Sport-Investoren-Business zunächst Hoffnungen auf nochmalige Wertsteigerungen von Englands Top-Klubs geweckt haben. Speziell dem FC Liverpool freilich droht aktuell das Verpassen der Champions League und der dazugehörigen Erlöse.

Was die Fans der Reds eint, ist das Verlangen nach Verstärkungen für das Team. Bei ihnen und in britischen Medien fällt unaufhörlich der Name des englischen Mittelfeld- und Nationalspielers von Borussia Dortmund, Jude Bellingham.