Liveblog: Der letzte Spieltag in der Handball-Bundesliga

Neun Spiele zum Abschluss: Ab 16:30 Uhr wird der letzte Spieltag in der Handball-Bundesliga angepfiffen. Die Redaktion von handball-world begleitet die Geschehnisse in diesem Liveblog.

18:17 Uhr: Dario Quenstedt verabschiedet sich von der Handball-Bühne

Dario Quenstedt wird seine Handball-Karriere beenden. "Ich danke allen meinen Mitspielern, meinen Trainern und der gesamten Handball-Familie, dass ich diese Reise in den letzten 20 Jahren machen durfte", sagte der Torhüter bei der Verabschiedung nach dem letzten Spiel der TSV Hannover-Burgdorf.

18:14 Uhr: Balingen verabschiedet sich mit einem Sieg

Selten hat ein Absteiger nach dem letzten Spieltag mit der Halle gefeiert, doch HBW Balingen-Weilstetten wurde nach dem überzeugenden 37:30 gegen den HSV Hamburg von den eigenen Fans mit Applaus verabschiedet.

» Raus mit Applaus: HBW verabschiedet sich mit Sieg gegen HSV

18:09 Uhr: Eine Legende setzt den Schlusspunkt

Eine Legende erzielt den Schlusspunkt: Hans Lindberg erzielt den Treffer zum 31:27-Endstand in seinem letzten Spiel und verabschiedet sich damit aus der Bundesliga. Die Torschützenkrone geht indes nach Eisenach an Manuel Zehnder. Herzlichen Glückwunsch!

18:01 Uhr: Der Bergische HC steigt ab

Der Bergische HC hat den (sportlichen) Verbleib in der 1. Handball-Bundesliga verpasst. Gegen die SG Flensburg-Handewitt musste sich der BHC mit 30:40 (14:16) geschlagen geben und steigt damit ab.

» Bergischer HC steigt nach Niederlage gegen Flensburg in die 2. Bundesliga ab

17:53 Uhr: Zehnder ist die Krone nicht mehr zu nehmen

Manuel Zehnder wird Torschützenkönig der Saison 2023/24. Acht Tore erzielte der Schweizer Mittelmann gegen die Füchse Berlin bislang und ist damit vom heute weiterhin torlosen Mathias Gidsel nicht mehr einzuholen. 277 Treffer sind es aktuell... wie viele kommen noch dazu? Neun Minuten vor dem Ende hält der Aufsteiger übrigens ein 23:23 gegen die Berliner.

17:44 Uhr: Erlangen bleibt cool

Der BHC kämpft sich wieder heran (25:28, 46.), doch das Problem des Vorletzten: Konkurrent HC Erlangen bleibt cool. Nikolai Link stellt in der 39. Spielminute auf 17:13 für die Franken. Langsam läuft dem BHC die Zeit davon...

17:40 Uhr: Ein Blick auf die Zwischenstände ...

17:37 Uhr: Der BHC muss fighten

Für den Bergischen HC deuten die Zeichen in Richtung Liga 2. Nach dem 16:21 (37.) ist das Trainerteam des BHC geladen: "Wir haben sechs Wochen geil gearbeitet. Das habt ihr euch alle verdient, und wir kommen aus dieser Scheißphase wieder raus. Es ist noch genug Zeit, nicht den Kopf verlieren! Aber: Keine dummen Aktionen vorne!" Erlangen liegt inzwischen jedoch mit drei Toren gegen Hannover vorne (15:12, 35.).

17:32 Uhr: Zurück auf dem Spielfeld ...

Die Mannschaften sind zurück auf dem Spielfeld, nur in Hannover ruht der Ball noch. Antonio Metzner erklärte im Halbzeitinterview auf die Frage, wie sich der HCE über das Ergebnis in Düsseldorf informiere, ganz klar: "Überhaupt nicht und bitte nichts sagen. Wir schauen nur auf uns!"

17:25 Uhr: Muss der BHC in die 2. Liga?

Zur Halbzeit ist die Situation klar: Der Bergische HC liegt mit 14:16 gegen Flensburg hinten, Erlangen führt 13:11 bei der TSV Hannover-Burgdorf. Damit müsste der BHC den Gang ins Unterhaus antreten.

Einschränkend muss man sagen: Höchstwahrscheinlich. Denn es gibt auch nach dem heutigen Tag noch zwei Wege für den BHC, kommende Saison doch noch in der Beletage zu spielen. Der HSV Hamburg könnte die neue Lizenz-Bedingung nicht erfüllen; dann gilt die Lizenz als nicht erteilt und die Hanseaten würden absteigen. Wenn der HSV die Bedingung erfüllt, könnte der BHC den Verbleib in der Liga mit einer eigenen erfolgreichen Schiedsgerichtklage sichern.

17:20 Uhr: Die Halbzeitergebnisse auf einen Blick

Screenshot: Die Halbzeitergebnisse am 34. Spieltag handball-world

17:07: Siebenmeter-Killer Kevin Möller

Sollte der Bergische HC am Ende des heutigen Spieltags absteigen, war er - auf den letzten Meter - ein Faktor: Flensburgs Torhüter Kevin Möller nahm dem BHC im ersten Durchgang vier (!) Siebenmeter ab. Die Wurfquote ist mit 54 Prozent insgesamt deutlich schlechter als bei den Flensburgern (67 Prozent).

Kevin Möller wehrte vier Siebenmeter ab. Ingrid Anderson-Jensen

17:05 Uhr: Eisenach verkauft sich teuer

Der ThSV Eisenach galt vor Saisonstart als erster Abstiegskandidat, doch der Aufsteiger machte den Klassenerhalt früh fix. Das letzte Saisonspiel gegen die Füchse Berlin können die Spieler genießen - und der Underdog verkauft sich gut. Marko Grgic bringt sein Team in Front (12:11, 26.). Beim Duell um die Torschützenkrone hat Manuel Zehnder (273) weiterhin die Nase vorn; Mathias Gidsel (263) ist heute weiterhin torlos.

Am Rande gab es eine interessante Personalmeldung mit Blick auf die kommende Spielzeit - der ThSV Eisenach darf sich über einen ganz besonderen Rückkehrer freuen (hier klicken).

17:02 Uhr: Auszeit des Bergischen HC

Vor acht Minuten sah es noch gut aus, doch inzwischen hat sich das Bild gewandelt: Der HC Erlangen liegt nach einem 3:0-Lauf mit 10:9 (24.) bei der TSV Hannover-Burgdorf in Front, während parallel Flensburg der Ausgleich gegen den BHC gelingt (14:14, 27.). BHC-Coach Markus Pütz betätigt den Buzzer.

16:59 Uhr: Der Blick zum Meister

Der SC Magdeburg ist schon vor dem Anpfiff bereit für die Party - und es sieht auch sportlich nach einem gelungenen Abschluss aus. Nach 24 Minuten führt der neue Deutsche Meister mit 15:10 gegen die HSG Wetzlar.

16:54 Uhr: Alles ist offen

Nach 20 Minuten ist im Fernduell alles offen. Der Bergische HC liegt gegen Flensburg knapp in Front (12:10, 21.), der HC Erlangen liegt bei den Recken knapp hinten (8:9, 21.). Dem BHC fehlen zwei Treffer für den Verbleib in Liga 1... und SG-Trainer Nicolai Krickau zieht die Auszeit.

16:47 Uhr: Manuel Zehnder legt vor

Manuel Zehnder (269/ThSV Eisenach) und Mathias Gidsel (263/Füchse Berlin) liefern sich am letzten Spieltag in Eisenach ein direktes Duell um die Torjägerkrone. Die Anfangsphase in diesem Zweikampf gehört dem Schweizer Mittelmann, der nach 15 Minuten bereits viermal eingenetzt hat (273). Gidsel ist hingegen in diesem Spiel noch torlos (263).

16:43 Uhr: Rudeck auf Temperatur

Der Bergische HC führt gegen Flensburg nach zehn Minuten mit 5:3. Während sich der Tabellenvorletzte offensiv einige Fehler und Unsauberkeiten leistet, spielen die Gastgeber besonders die schnelle Mitte mit Überzeugung aus. Zudem ist Torwart Christopher Rudeck direkt auf Temperatur. Allerdings liegt auch der HC Erlangen knapp in Front (5:4, 11.).

16:36 Uhr: Worum geht es im Fernduell genau

Mit einem sensationellen Erfolg bei den Füchsen Berlin erkämpfte sich der Bergische HC unter der Woche einen Matchball. Wenn die TSV Hannover-Burgdorf Schützenhilfe leistet, könnte der BHC die Klasse wahren und den HC Erlangen in die 2. Bundesliga schicken.

Der Konkurrent hat es hingegen in der eigenen Hand: Wenn der HC Erlangen in Hannover punktet (Sieg oder Unentschieden) ist der Bergische HC abgestiegen. Selbst bei einer Niederlage könnte der HCE die Klasse halten, wenn es dem BHC parallel nicht gelingt, die fünf Tore Unterschied in der Tordifferenz aufzuholen

Für den BHC würde es hingegen reichen, wenn der BHC beispielsweise mit einem Tor gegen Flensburg gewinnen, während Erlangen mit vier Treffern in Hannover verliert. Dann wäre die Tordifferenz identisch und der direkte Vergleich würde den Ausschlag geben.

Das Hinspiel haben die Bergischen Löwen im September auswärts mit 27:28 knapp verloren, im Rückspiel im April allerdings 28:25 gewonnen. Somit hätte der Bergische HC diesen Vergleich mit zwei Toren gewonnen und könnte den Ligaverbleib feiern.

16:34 Uhr: Guter Start für den Bergischen HC

Der Bergische HC kommt gut ins Spiel und geht mit 2:0 (4.) in Führung. Der HC Erlangen liegt parallel jedoch ebenfalls in Front (0:1, 2.). Aktuell wäre der Bergische HC sportlich abgestiegen.

16:30 Uhr: Anpfiff!

Die letzten 60 Minuten der Saison laufen. Wir behalten natürlich das Fernduell um den Klassenerhalt im Blick und schauen auf die erste Sieben:

Startaufstellung BHC: Rudeck - Beyer - Stutzke - Babak - M´Bengue - Fraatz - Ladefoged

Startaufstellung HCE: Obling - Bissel - Jeppsson - Büdel - Metzner - Gömmel - Zechel

16:28 Uhr: Julius Kühn vor letzten Spiel für Melsungen

Julius Kühn läuft am heutigen Sonntag das letzte Mal für die MT Melsungen auf. "Ich hätte jetzt gerne gesagt, dass wir hier etwas richtig Großes erreichen konnten, aber da muss man sich ehrlicherweise eingestehen: Da sind wir den Erwartungen hinterher geblieben", erklärte der Rückraumspieler vor dem Spiel im Interview.

Kühn wird die Nordhessen nach sieben Jahren verlassen. Ein neuer Verein ist noch nicht bekannt. "Es sieht schon danach aus, dass es in der Bundesliga bleiben wird", so Kühn. "Ich fühle mich topfit, es ist ein bisschen schlechtes Timing bei mir gewesen, ich hatte ein paar schwerwiegende Verletzungen, in der Zeit haben sich eben andere Spieler in den Vordergrund gespielt und plötzlich hat man nicht mehr dieses Standing."

16:23 Uhr: Bier für Hannover?

"Nicht, dass ich wüsste." Eloy Morante Maldonado bei Dyn auf die Frage, ob sie bei Hannover angerufen haben und ein paar Kästen Bier angeboten haben:

Der Bergische HC ist auf Schützenhilfe des TSV Hannover-Burgdorf angewiesen. Eloy Morante Maldonado weiß von keinem Bier-Angebot an die Recken, sondern betont: "Wir brauchen einen Sieg und natürlich auch Schützenhilfe aus Hannover. Deshalb werden wir alles reinwerfen für den BHC."

16:20 Uhr: Meisterfeier in Magdeburg

Dass der SC Magdeburg Meister wird, steht bereits vor dem letzten Spiel fest - entsprechend groß ist die Partystimmung in der Getec-Arena. Nach dem Abpfiff wird die Schale überreicht. "Wir sind verdammt stolz, was wir diese Saison in der vielleicht stärksten Liga der Welt gerockt haben. Das haben die Jungs fantastisch gemacht", erklärte Trainer Bennet Wiegert.

Das muss es allerdings noch nicht gewesen sein, denn in einer Woche hat der SCM die Chance auf den vierten Titel in dieser Spielzeit » Ist das Quadrupel möglich?

Recap: Der Streit um die Bundesliga-Lizenz des HSV Hamburg

Am Donnerstag fiel die Entscheidung über die Lizenz des HSV Hamburg für die Handball Bundesliga. Die HBL hatte dem Klub die Lizenz aufgrund einer nicht erfüllten Bedingung zunächst verweigert, der HSV zog vor das Schiedsgericht, das nun als letzte Instanz das Urteil fällte - und dem HSV die Lizenz unter einer neuen Bedingung erteilte, weil die erste als nicht rechtswirksam erachtet wurde. Der Erfolg für den HSV bei der Verhandlung bedeutet für die Vorletzten der 1. und 2. Bundesliga - aktuell sind dies der Bergischer HC und TuS Vinnhorst - den Abstieg.

Das sagt die Handball Bundesliga zur Lizenz für den HSV Hamburg

Das sagt der HSV Hamburg zur Lizenz für die Handball Bundesliga

Das sagt das Schiedsgericht zur Lizenz für den HSV Hamburg

16:07: Erfahrung an der Pfeife

Für das Fernduell um den Klassenerhalt entsendet der Deutsche Handballbund zwei seiner erfahrensten Teams: Beim Spiel zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HC Erlangen sind Robert Schulze und Tobias Tönnies im Einsatz. Das Match des Bergischen HC gegen die SG Flensburg-Handewitt leiten Nils Blümel und Jörg Loppaschewski.

» Die Schiedsrichter-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

16:01: Das Aufwärmen läuft

In Düsseldorf machen sich die Mannschaften warm. Wird die SG Flensburg-Handewitt zum Spielverderber und schickt die Gastgeber endgültig in die 2. Liga? Oder kann der BHC wirklich das Wunder wahrmachen und sich retten? Das Fernduell mit dem HC Erlangen verspricht Spannung!

Wird die SG Flensburg-Handewitt zum Spielverderber? Ingrid Anderson-Jensen

15:55 Uhr: Es heißt Abschied nehmen ...

Es ist der letzte Spieltag in der Saison 2023/24 - und damit für zahlreiche Spieler auch der letzte Auftritt im aktuellen Trikot. Während die neun Gästeteams ihre Akteure schon vor eigenem Publikum verabschiedet haben, nehmen die neun Heimteams heute Abschied von folgenden Spielern:

MT Melsungen: Ivan Martinovic (Rhein-Neckar Löwen), Julius Kühn (Ziel unbekannt), Sindre Aho (Ziel unbekannt)

TSV Hannover-Burgdorf: Ilija Brozovic (Dinamo Bukarest), Dario Quenstedt (Ziel unbekannt), Branko Vujovic (Dinamo Bukarest)

SC DHfK Leipzig: Tim Matthes (HBW Balingen-Weilstetten), Oskar Sunnefeldt (Frisch Auf Göppingen), Mika Sajenev (HSG Nordhorn-Lingen), Maciej Gebala (HC Erlangen), Moritz Strosack (SG BBM Bietigheim), Pascal Bochmann (VfL Eintracht Hagen)

HBW Balingen-Weilstetten: Patrick Volz (SG Flensburg-Handewitt, zunächst Leihe nach Sønderjyske/DEN), Jens Bürkle (bislang Chefcoach, künftig Jugendkoordinator und Sportliche Leitung, TVB Stuttgart), Jona Schoch (HSG Wetzlar), Lukas Saueressig (HSC Kreuzlingen/SUI), Oddur Gretarsson (Thor Handbolti Akureyri/ISL), Tim Hildenbrand (Ziel unbekannt), Mario Ruminsky (Karriereende), Mohammed El-Tayar (Ziel unbekannt), Filip Vistorop (ThSV Eisenach)

SC Magdeburg: Janus Smarason (Pick Szeged/HUN), Lucas Meister (Kadetten Schaffhausen/SUI), Mikael Aggefors (Karriereende)

Bergischer HC: Tim Nothdurft (Rhein-Neckar Löwen), Peter Johannesson (GOG Gudme/DEN), Tom Bergner (GWD Minden, aktuell ausgeliehen an die Eulen Ludwigshafen), Alexander Weck (GWD Minden, aktuell ausgeliehen an Eintracht Hagen), Tobias Schmitz (TuS Opladen), Aaron Exner (Bergische Panther), Grega Krecic (Ziel unbekannt), Antoni Doniecki (Ziel unbekannt), Tom Kare Nikolaisen (Ziel unbekannt), Linus Arnesson (Ziel unbekannt)

TVB Stuttgart: Jan Forstbauer (Ziel unbekannt), Adam Lönn (PAUC Aix en Provence/FRA), Silvio Heinevetter (ThSV Eisenach), Fynn Nicolaus (SG BBM Bietigheim), Sascha Pfattheicher (HBW Balingen-Weilstetten), Egon Hanusz (Benfica Lissabon/POR), Martin Slaninka (Ziel unbekannt), Marino Maric (Ziel unbekannt), Jan Forstbauer (HC Oppenweiler-Backnang)

VfL Gummersbach: Tibor Ivanisevic (Frisch Auf Göppingen), Dominik Mappes (HSG Wetzlar), Co-Trainer Anel Mahmutefendic (Cheftrainer beim HSC Coburg), Moritz Köster (TSV Bayer Dormagen), Finn Schroven (TSV Bayer Dormagen), Tom Jansen (ASV Hamm-Westfalen), Arnór Snær Óskarsson (Rhein-Neckar Löwen, Rückkehr nach Leihe)

ThSV Eisenach: Manuel Zehnder (HC Erlangen, Rückkehr nach Leihe), Mateusz Kornecki (HBW Balingen-Weilstetten), Willy Weyhrauch (Karriereende), Dominik Plaue (TUSEM Essen)

» Transfermarkt: Wechsel Handball Bundesliga im Sommer 2024

15:46 Uhr: Ein Lesestück zur Einstimmung

Ein fast bis zum Ende spannendes Meisterrennen zwischen den starken Füchsen Berlin und dem noch stärkeren SC Magdeburg. Ein Abstiegskrimi, der bis zum letzten Spieltag und vielleicht noch länger andauert. Beeindruckende Comebacks, wehmütige Abschiede und der ein oder andere Skandal war auch dabei - mit der Saison 2023/24 geht eine der besten, turbulentesten und emotionalsten zu Ende.

» Zweite Welle - Deine Handball-Kolumne von Daniel Durch

15:39 Uhr: Wer wird Torschützenkönig?

Der Torschützenkönig wird am letzten Spieltag auf jeden Fall in Eisenach gekrönt: ThSV-Spielmacher Manuel Zehnder geht mit 269/90 Toren in sein letztes Heimspiel für die Thüringer, zu Gast ist mit Welthandballer Mathias Gidsel (263) und den Füchsen Berlin der einzig verbliebene Verfolger.

» Toptorjäger-Showdown: Wer wird Torschützenkönig?

15:35 Uhr: Fernduell im Abstiegskampf

Die Hoffnung des Bergischen HC auf den Klassenerhalt lebt, mit zwei Zählern Rückstand und einer um fünf Tore schlechteren Tordifferenz starten die Löwen in ihr Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Dem HC Erlangen fehlt hingegen noch ein einziger Zähler zum Klassenerhalt.

» HBL kompakt: Schafft der BHC noch einmal das Wunder?

» Bergischer HC vor Endspiel um den Klassenerhalt

15:30 Uhr: Der letzte Tanz der Saison 2023/24

Noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Die große Frage des heutigen Tages: Schafft der Bergischer HC das Wunder und rettet sich auf den letzten Metern - oder bleibt der HC Erlangen cool und sichert sich den Verbleib in der Beletage?

Der letzte Spieltag wird am Sonntag einheitlich um 16.30 Uhr angeworfen. Dyn überträgt alle Spiele live und wird auch eine Konferenz anbieten, kostenfrei wird das Spiel von Meister SC Magdeburg gegen die HSG Wetzlar bei Welt.TV gezeigt.