LIVE! Ulms Umbruch vor erstem Prüfstein - Neulinge starten mit Heimspielen

Am Samstag öffnet die Regionalliga Südwest ihre Pforten und zunächst stehen mit Kickers Offenbach und dem SSV Ulm 1846 die großen Favoriten im Brennpunkt. Doch auch abseits dieses Duos schicken sich andere klangvolle Namen an, dieser Saison ihren Stempel aufzudrücken.

"Extrem wichtig wird ein guter Saisonstart sein, der dir gleich das nötige Selbstvertrauen verleiht", sagt Timo Wenzel, Trainer des FC 08 Homburg, dem die Trainer der Regionalliga Südwest vor dem Beginn der neuen Runde am Samstag einiges zutrauen. Die Saarländer gastieren beim FC Rot-Weiß Koblenz, der mit Oliver Reck eine Torwartlegende als neuen Cheftrainer verpflichtet hat. Reck gibt sich bescheiden und gleichzeitig die Marschroute vor, die schon gegen Homburg greifen soll: "Für uns ist der Klassenverbleib das wichtigste Ziel, zudem wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, für einige Überraschungen sorgen und die Großen ärgern."

Noch ein Stückchen tiefer drin in der Favoritenrolle ist der SSV Ulm 1846. Das letzte Jahr, in dem nur drei Punkte und ein um 20 Treffer besseres Torverhältnis zum Aufstieg gefehlt hatten, hat Begehrlichkeiten und Sehnsüchte geweckt. Bevor diese zu erdrückend werden, verweist Trainer Thomas Wörle auf den großen personellen Umbruch im Sommer: "Wir müssen uns weiterentwickeln und uns dafür erst einmal finden."

Wörles Überzeugung

Doch auch Wörle ist nicht angetreten, um mit den Spatzen der Musik hinterher zu pfeifen: "Dann wollen wir angreifen und versuchen das Maximum rauszuholen." Denn der Ulmer Übungsleiter ist überzeugt: "Unser Kader ist sicherlich in der Breite stärker geworden. Wir haben einen guten Kader mit Entwicklungspotenzial." Eine erste Kostprobe seines Könnens kann der runderneuerte SSV auswärts beim 1. FSV Mainz 05 II abgeben.

Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten fällt auch wiederholt der Name TSV Steinbach Haiger. Eine Auszeichnung für den Klub, der vor gut zehn Jahren noch in der Kreisoberliga Gießen/Marburg kickte. Trainer Ersan Parlatan sieht zwar Kickers Offenbach und Ulm in der Favoritenrolle, zeigt sich gleichzeitig auch selbstbewusst: "Aber wir wollen mit diesen beiden Teams auf Tuchfühlung gehen. Wir müssen uns mit unserem Kader nicht verstecken und sind genauso ambitioniert." Vorangehen soll Paul Stock, der kurz vor Saisonstart zum Kapitän bestimmt wurde.

Am Samstag erwartet seine Mannschaft eine große Brise Gegenwind, denn Sedat Gören stellt seinen Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz offensiv ein: "Von uns erwarte ich, dass wir die neue Liga mit dem höheren Tempo und der viel höheren Intensität schnell annehmen, auch den starken Gegnern die Stirn zeigen, mutig sind, draufgehen. Wir wollen nicht ängstlich auftreten und uns verstecken. Wir wollen ein frecher Aufsteiger sein."

Mit dem SV Eintracht Trier (FC-Astoria Walldorf) und dem SGV Freiberg (VfR Aalen) haben auch zwei weitere Aufsteiger am Samstag Heimrecht. Zudem spielt der FSV Frankfurt gegen die TSG Balingen, während der Bahlinger SC auf den VfB Stuttgart II trifft.

Worms mit großer Aufgabe

Der vierte Aufsteiger, Wormatia Worms, greift am Sonntag ins Geschehen ein und kriegt es prompt mit Kickers Offenbach zu tun. Der neue Wormatia-Trainer Max Mehring weiß, dass nur der Klassenerhalt das Ziel sein kann. Das wird nach Meinung des bisherigen Co-Trainers von Waldhof Mannheim am besten so funktionieren: "Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie immer mit Herz und Leidenschaft spielt und in jedem Spiel alles investiert, was sie in sich hat."

Sein Offenbacher Kollege Alexander Schmidt nimmt die Favoritenrolle auf Platz 1 ohne zu zögern an und fordert darüber hinaus: "Wir wollen den Gegner stressen, indem wir ihn unter Druck setzen, und leidenschaftlichen Fußball spielen. Das erfordert eine Top-Athletik." Und wenn die Gegner zurück stressen und somit der eigene Aufstiegsdruck tonnenschwer zu werden verspricht? Kein Problem für Schmidt, im Gegenteil: "Das ist für mich kein Druck, sondern Reiz. Mich motiviert es sehr, den Leuten das zu geben, wonach sie sich sehnen. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Spiele ohne Druck haben mich als Spieler gelangweilt. Am liebsten auswärts, wo einen alle auspfeifen. Das ist das Geilste!"

Ebenfalls am Sonntag misst sich die TSG Hoffenheim II mit Hessen Kassel.