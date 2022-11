Rublevs rabenschwarzer Tag: Ruud locker im Endspiel

Bei den ATP Finals in Turin erwischte Andrey Rublev im zweiten Halbfinale gegen Casper Ruud einen rabenschwarzen Tag - und schied am Ende sang- und klanglos aus. Der Norweger wiederum steht erstmals im Finale.

Zu Beginn an entwickelte sich noch ein intensives Spiel, in dem man erwarten konnte, dass beiden Spielern ein hartes Stück Arbeit bevorstand. Kaum ein Aufschlag ging glatt durch, die Punkte waren umkämpft. Doch dann kam alles anders.

Mehr Betrieb musste Rublev machen, auch weil er zunächst immer wieder seine schwächere Rückhand umlaufen wollte. Im fünften Spiel kassierte der Russe dann das Break. Rublev haderte mit sich, probierte es mit der Brechstange und tat seinem Gegenüber so einen riesigen Gefallen. Ruud hatte leichtes Spiel und holte sich den ersten Durchgang schlussendlich leicht und locker mit 6:2.

Rublev erlebte einen völlig gebrauchten Tag, so gab er direkt zu Beginn des zweiten Satzes erneut sein Aufschlagspiel ab und ließ die Schultern hängen. Von Spektakel oder gar nur gutklassigem Tennis war das Match weit entfernt. Rublev fühlte sich sichtlich nicht wohl, die Schultern hingen tief - und nach dem Doppelbreak zum 0:3 saß der 25-Jährige bedröppelt auf der Bank, hielt sich beide Hände vors Gesicht und haderte mit sich und der gesamten Welt.

Das Wunder bleibt aus

Rublev benötigte da schon ein Tennis-Wunder, doch das blieb aus, vielmehr kam der Weltranglistensiebte der Verzweiflung immer näher. Im direkten Vergleich führte er gegen Ruud mit 4:1, allerdings hatte er die bis dato einzige Niederlage gegen den Skandinavier im vergangenen Jahr bei den ATP Finals kassiert (6:2, 5:7, 6:7) - und auch diesmal stellte sich Turin als kein gutes Pflaster für den Russen heraus, zumindest nicht in Bezug auf Ruud.

Der Weltranglistenvierte gab zwar zum Ende hin noch ein eigenes Service ab, doch kurz darauf nutzte er seinen ersten Matchball, gewann am Ende klar mit 6:2, 6:4 und zog erstmals ins Endspiel des Turniers der besten Acht Spieler des Jahres ein.

Im Finale am Sonntag wartet nun Novak Djokovic, der bislang ungeschlagen durchs Turnier marschiert ist, dabei aber auch das ein oder andere Marathon-Match wie etwa gegen Daniil Medvedev (2:1) bestreiten musste. Der Serbe hatte sich am Nachmittag in zwei engen Sätzen gegen Taylor Fritz (USA) jeweils im Tiebreak durchgesetzt.

Der "Djoker" steht zum achten Mal im Endspiel, könnte am Sonntag seinen sechsten Turniersieg feiert und damit den Rekord von Roger Federer einstellen.