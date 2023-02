Kilde geschlagen: Odermatt holt WM-Gold in der Abfahrt

Marco Odermatt hat sich zum Abfahrtsweltmeister gekürt. Rivale Aleksander Aamodt Kilde holte erneut Silber. Bester Deutscher war Thomas Dreßen.

Marco Odermatt schrie sich die Seele aus dem Leib, als er im Ziel angekommen war. 1:47,05 Minuten - vorläufige Bestzeit und neuer Streckenrekord auf der "Eclipse"-Piste in Courchevel. Nur einer konnte ihn jetzt noch stoppen: Aleksander Aamodt Kilde. Doch Odermatts ärgster Konkurrent verlor nach einem Traumstart kontinuierlich und musste sich letztendlich geschlagen geben (+0,48 Sekunden). Und so ging auch bei den Männern Abfahrtsgold in die Schweiz. Am Tag zuvor hatte bei den Frauen überraschend schon Jasmine Flury den Titel geholt.

"Es war eine perfekte Fahrt von mir", strahlte der technisch so starke Odermatt im ZDF und sagte zum Duell mit Kilde: "Er war der Favorit, ich nicht. Und so bin ich gefahren: Ich habe alles ausgepackt." Kilde musste sich nach dem zweiten Platz im Super G, in dem Odermatt gänzlich leer ausgegangen war, erneut mit Silber begnügen. "Ich habe Vollgas gegeben, hatte aber an ein paar Toren Fehler", analysierte der Norweger seinen Lauf.

Hinter ihm entbrannte derweil ein unfassbar enges Rennen um Bronze, das letztendlich der Kanadier Cameron Alexander für sich entschied (+0,89). Nach all seinen Verletzungsproblemen war auch Thomas Dreßen in der Verlosung, am Ende fehlten ihm tatsächlich nur 26 Hundertstel zum Podium, er liegt aktuell auf einem guten zehnten Platz - vor Titelverteidiger Vincent Kriechmayr, der nochmal eine Hundertstel langsamer war (+1,16).

Dreßens Teamkollegen Romed Baumann (+1,80), Josef Ferstl (+2,07) und Andreas Sander (+2,40) gelang wieder nicht der sehnlichst erwartete Durchbruch.

Medaillenspiegel der Ski-WM 2023 in Courchevel/Méribel