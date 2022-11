Elversberg marschiert - Dämpfer für FCI, Aue und Dresden

Die SV Elversberg hat auch die Aufgabe BVB II erfolgreich gelöst und bleibt Erster. Enttäuschungen erlebten am Samstag Dresden, Aue, Waldhof und Ingolstadt.

Die SV Elversberg marschiert im Drittliga-Klassement weiterhin unbeirrt vorneweg. Schnelle Tore von Feil und Koffi legten im Heimspiel gegen die BVB-Zweite am Samstag den Grundstein zum nächsten Dreier. Pohlmann konnte zwar noch vor dem Pausenpfiff verkürzen, doch die erste Niederlage der Westfalen seit dem 1:2 gegen Oldenburg am 10. September dadurch nicht abwenden. Im Gegenteil: Rochelt (jetzt 7 Tore, 7 Assists) scorte erneut und entschied das Spiel mit dem 3:1 (69.).

Beim Versuch, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken, scheiterte Waldhof Mannheim, das abermals eine Auswärtsniederlage kassierte. Die Kurpfälzer führten durch den Luxemburger Jans früh in Halle, aber der HFC zeigte Moral, bekam einen schmeichelhaften Handelfmeter zugesprochen (1:1 Kreuzer, 38.) und stellte dann durch Kapitän und Allzweckwaffe Nietfeld kurz vor und Zimmerschied kurz nach der Pause die Weichen auf den wichtigen Heimerfolg. Mannheim verlor Gohlke im zweiten Durchgang per Ampelkarte.

Dämpfer für Sachsen-Duo

Dynamo Dresden musste im Duell mit dem SC Freiburg II lange ausharren, bis die Abwehr der Breisgauer geknackt war. Mit einem kernigen Schuss aus der zweiten Reihe brachte Arslan die Sachsen dann vermeintlich auf die Siegerstraße (69.). Doch denkste: Der Sport-Club antwortete blitzschnell und ebenfalls aus der Distanz: Engelhardts Schuss ließ Müller passieren (72.). Am Ende stand das vierte SGD-Ligaspiel in Serie ohne Sieg.

Erzgebirge Aue erlitt in Köln einen herben Dämpfer. Nach torloser erster Hälfte flog Schreck vom Platz und dezimierte die Veilchen (62.). Die Viktoria witterte Morgenluft und kam zügig zu den entscheidenden Toren: Becker (73.) und Koronkiewicz mit einem Handelfmeter (76.) machten alles klar, Lankford sorgte in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand. Die Gäste sind Letzter im Tableau.

Bayreuth-Punkt beim MSV - Verl dreht Spiel

Der MSV Duisburg kann weiterhin nicht gegen die Aufsteiger gewinnen. Immerhin kamen die Zebras im Duell mit der SpVgg Bayreuth nach 0:1-Rückstand (38., Nollenberger mit dem sechsten Saisontor) noch zum Ausgleich durch Joker Kölles kuriosen Kopfball (64.). Die "Altstadt" überstand am Ende auch die Unterzahl nach Groiß' Gelb-Roter Karte (90.+2).

Der SC Verl zeigte unterdessen tolle Moral und ließ sich vom Rückstand gegen den FC Ingolstadt nicht schrecken. Dem 0:1 durch Doumbouya (23.) folgte wenig später der Ausgleich (Ochojski, 34.), im zweiten Durchgang durch Akonos Haarspitzen das 2:1-Führungstor (79.). Ein unerwünschter Dämpfer für die Aufstiegshoffnungen der Schanzer, die Punkte 19 bis 21 für den SCV, der die letzten sechs Heimspiele in Paderborn nicht verlor.

Prtajin-Doppelpack in Meppen

Am Freitag verschärfte sich die sportliche Krise beim SV Meppen durch eine herbe 0:3-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden, der einen Prtajin-Doppelpack bejubelte und seine Aufstiegshoffnungen nährte.

Am Sonntag finden ausnahmsweise drei Spiele in der 3. Liga statt. Der VfB Oldenburg empfängt Rot-Weiss Essen, der FSV Zwickau den VfL Osnabrück und 1860 München den 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist um 13, 14 bzw. 15 Uhr.