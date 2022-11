Ohne Glanz: Djokovic in Paris eine Runde weiter

Titelverteidiger Novak Djokovic steht im Viertelfinale des ATP Masters in Paris. Im Palais Omnisport hatte der Serbe nur im ersten Durchgang etwas Mühe. Richtig eilig hatte es derweil die Nummer 1 der Setzliste, während Casper Ruud überraschend früh scheiterte.

Der mittlerweile nur noch an Nummer sechs gesetzte Djokovic erwischte gegen Karen Khachanov den besseren Start und führte früh mit 3:0. Doch die Nummer 19 der Welt ließ sich ob des Fehlstartes nicht aus dem Konzept bringen, holte sich das Break zurück und glich den Spielstand durch drei aufeinanderfolgende Spiele aus.

Sowohl Djokovic als auch Khachanov leisteten sich im weiteren Verlauf des ersten Satzes zu viele Fehler. Dazu ließ der Serbe bei 4:3-Führung gleich zwei Breakbälle liegen, obwohl er mindestens einmal deutlich am Drücker im Ballwechsel war. Die Folge: ein wild gestikulierender Djokovic, der seinen Unmut in Richtung Trainer Goran Ivanisevic offen zeigte.

Nur Djokovic bekommt seine Fehlerquote in den Griff

Und doch sicherte sich der 35-Jährige den ersten Durchgang am Ende mit 6:4, wenngleich dem ersten Satzball erneut ein unnötiger Fehler und ein lauter Aufschrei durch den Palais Omnisport vorausging.

Im zweiten Durchgang schlug das Pegel schnell in Richtung Djokovics aus, weil Khachanov seine Fehlerquote nicht in den Griff bekam. Zwar brachte der Russe bei 0:1 trotz der Abwehr von Breakbällen sein Service noch durch, aber bei 1:2 musste er den Aufschlagverlust zu Null hinnehmen.

Für Djokovic war die 3:1-Führung gleichbedeutend mit der Gesamtkontrolle des Spiels. Der gewann zwischenzeitlich 13 Punkte in Folge und ließ in seinen ersten drei Aufschlagspielen des zweiten Satzes keinen einzigen Punkt des Gegners zu. Wenig überraschend ertönte nach 86 Minuten und einem 6:1 im zweiten Satz das "Game, Set and Match" des Stuhlschiedsrichters.

Alcaraz souverän weiter - Musetti ringt Ruud nieder

Noch weniger Mühe 21-malige Grand-Slam-Sieger hatte die Nummer 1 Carlos Alcaraz. Der Spanier besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 6:1 und 6:3. Alcaraz legte los wie die Feuerwehr, gewann neun der ersten zehn Aufschlagspiele und sendete damit eine klare Botschaft an seinen Gegner. "Ich bin ziemlich gut reingekommen", meinte der 19-Jährige anschließend.

Im zweiten Durchgang hätte ein fast schon sicher geglaubter Sieg aber durchaus noch einmal wackeln können. Trotz eines 3:0-Startes hatte Dimitrov kurz darauf zwei Breakbälle zur 4:3-Führung. "In diesen Momenten muss man ruhig bleiben", so Alcaraz, der nach 71 Minuten als Sieger vom Feld ging.

Für einen Überraschungserfolg hatte bereits am Vormittag der Italiener Lorenzo Musetti gesorgt. Beim 6:4, 4:6, 6:4-Erfolg gegen Casper Ruud schlug der 20-Jährige erstmals einen Top-5-Spieler. "Wir haben beide ein richtig gutes Match gespielt mit beeindruckenden Schlägen gespielt. Ich bin richtig stolz über den Sieg", freute sich Musetti, auf den eine weitere große Aufgabe im Viertelfinale wartet: Der Serbe Novak Djokovic.