Doppel entscheidet: Kanada zieht ins Davis-Cup-Finale gegen Australien ein

Kanada, der Bezwinger von Deutschland, steht im Finale des Davis Cup. Den entscheidenden Punkt gegen Italien sicherte das Doppel Felix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil mit einem 7:6 (7:2), 7:5 gegen Matteo Berrettini/Fabio Fognini.

Kanadas Tennis-Herren stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte im Finale des Davis Cup. Die Mannschaft um den Weltranglisten-Sechsten Felix Auger-Aliassime, die im Viertelfinale Deutschland bezwungen hatte, gewann am Samstag in Málaga mit 2:1 gegen Italien. Im Finale am Sonntag (13.00 Uhr) treffen die Nordamerikaner auf Australien. Der 28-malige Davis-Cup-Sieger hatte sich am Freitag mit 2:1 gegen Kroatien durchgesetzt. Für Kanada wäre es der erste Titel, nachdem es 2019 im Finale gegen Spanien verloren hatte.

Im ersten Halbfinal-Spiel am Samstag brachte Lorenzo Sonego Italien vor 9423 Zuschauern mit 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4 gegen Denis Shapovalov in Führung. Auger-Aliassime sorgte mit 6:3, 6:4 gegen Lorenzo Musetti für den Ausgleich. Das entscheidende Doppel gewannen Auger-Aliassime/Vasek Pospisil gegen Berrettini/ Fabio Fognini 7:6 (7:2), 7:5.