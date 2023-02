Darmstadt bereit für Frankfurt - Paderborn gewinnt Verfolgerduell und ist Vierter

Am Freitagabend gewann Paderborn das Verfolgerduell gegen Düsseldorf. Darmstadt wurde seiner Favoritenrolle in Sandhausen vollauf gerecht.

Das Familienduell in Sandhausen fiel flach: Bei den Hausherren stand Marcel Mehlem zwar in der Startelf, Bruder Marvin fehlte Darmstadt jedoch wegen einer Gelbsperre. Zunächst von der Bank aus sah Neuzugang Filip Stojilkovic, wie seine Kollegen einen starken Start erwischten. Nach einer Ecke war Honsak vor SVS-Keeper Drewes am Leder und nickte in der 7. Minute ein. Doch damit nicht genug: Der lange verletzte Angreifer - in der Vorwoche war er zu seinem ersten Saisoneinsatz gekommen - war in der 25. Minute nach feiner Tietz-Vorlage nochmals zur Stelle. In der 55. Minute machte Vilhelmsson mit dem 3:0 frühzeitig alles klar, das letzte Fünkchen Spannung am Hardtwald trat Karim mit dem 4:0 in der Schlussphase aus. Primus Darmstadt bleibt mit nur einer Saisonniederlage am 1. Spieltag (0:2 in Regensburg) das Maß aller Dinge und geht bestens gerüstet ins Pokalduell bei Eintracht Frankfurt am Dienstag.

Im Verfolgerduell zwischen Paderborn und Düsseldorf tauschte SCP-Trainer Kwasniok nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen Stuttgart (1:2) auf vier Positionen, die Fortuna musste unter anderem auf Topscorer Kownacki (Gelbsperre) und kurzfristig auch auf Kapitän Sobottka (Erkältung) verzichten. Nach guten Chancen auf beiden Seiten war es schließlich Pieringer, der das Leder aus kurzer Distanz zur Führung für den SCP über die Linie beförderte (37.). Doch die Fortuna ließ nicht locker: Justvan foulte Karbownik im Strafraum, Hennings verwandelte den Elfmeter nahezu perfekt zum Ausgleich (59.). Allerdings hatte der SCP schnell die doppelte Antwort parat. In Folge eines Freistoßes staubte Heuer zunächst zum 2:1 ab (62.), dann drehte Justvan gegen Karbownik den Spieß um und holte seinerseits einen Elfmeter heraus - Muslija verwandelte zum 3:1 (68.). Der eingewechselte Leipertz machte kurz nach seiner Einwechselung mit dem 4:1 alles klar. Die Ostwestfalen klettern damit vorübergehend auf Platz vier.

Am Samstag geht unter anderem der Tabellenzweite Heidenheim in Braunschweig ins Rennen. Am Abend (20.30 Uhr) ist Derbyzeit - Fürth trifft auf Nürnberg.