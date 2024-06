Live-Blog: Bundesliga-Trio im "Team der Saison"

Die European Handballfederation will am heutigen Donnerstag ihr "Team der Saison" für die abgelaufene Spielzeit präsentieren. Der Kontinentalverband wird die Bekanntgabe auf insgesamt acht Stunden strecken.

Die European Handballfederation wird bei Männern und Frauen jeweils ein Team der Saison küren - in der vergangenen Saison konnten deutsche Klubs drei Auszeichnungen abräumen. Niklas Landin als Torhüter vom THW Kiel sowie Mathias Gidsel und Hans Lindberg von den Füchsen Berlin als beste Spieler im rechten Rückraum und auf Rechtsaußen.

Auch wenn man beim Truckscout24 Final4 im letzten Jahr schon im Halbfinale am späteren Sieger SC Magdeburg gescheitert war, erhielt der FC Barcelona ebenfalls drei Auszeichnungen - bester Kreisläufer war Ludovic Fabregas, der mittlerweile in Veszprem spielt, bester Abwehrspieler Thiagus Petrus und bester Rookie Domen Makuc.

Drei Auszeichnungen gingen hingegen an Spieler anderer Klubs, Zagrebs Timur Dibirov war der beste Linksaußen, PSG-Spielmacher Luc Steins der beste Mann auf Rückraum Mitte. Und Simon Pytlick, damals noch bei GOG und mittlerweile bei der SG Flensburg-Handewitt, schnappte sich den Titel als bester Spieler im linken Rückraum und als MVP.

Bei den Frauen landeten keine deutsche Spielerinnen oder Spielerinnen deutscher Klubs im Team der Saison. Dafür erhielten mit Torhüterin und MVP Katrine Lunde von Vipers Kristiansand, den beiden Rückraumspielerinnen von Team Esbjerg Henny Reistad und Nora Mørk, sowie deren Teamkollegin Kathrine Heindahl gleich vier Norwegerinnen eine Auszeichnung. Mit Vilde Ingstad als beste Kreisläuferin räumte Esbjerg insgesamt vier Titel ab.

6 Nationalspieler:innen nominiert

In diesem Jahr sind insgesamt 110 Spielerinnen und Spieler von 21 Nationen sind für die Auszeichnung als 'Spieler:in des Jahres' nominiert. Unter den Nominierten sind auch die beiden deutschen Nationalspielerinnen Xenia Smits von SG BBM Bietigheim und Emily Bölk (FTC Budapest).

Bei den Männern stehen gleich vier Nationalspieler zur Wahl. Wie im vergangenen Jahr wurden Lukas Mertens, Johannes Golla und Andreas Wolff erneut nominiert. Dazu kann sich Tim Hornke, der im vorläufigen Olympia-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason steht, Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.

Darüber hinaus sind auch einige Bundesligaspieler nominiert. Der deutsche Meister SC Magdeburg stellt mit acht nominierten Spielern den größten Block. Danach folgen die Füchse Berlin mit vier Nominierung. Vom European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt haben es drei Spieler auf die Liste der Nominierten geschafft. Mykola Bilyk (THW Kiel) und Niclas Kirkeløkke (Rhein-Neckar Löwen) sind ebenfalls nominiert. Bei den Frauen stehen neben Smits fünf weitere Spielerinnen von Bietigheim zur Wahl.

Zur Übersicht über die nominierten Spieler:innen

So funktioniert die Bekanntgabe

Beginnend ab 10:00 Uhr wird die EHF stündlich über die Social-Media-Kanäle des Verbands jeweils einen Spieler und eine Spielerin der Saison bekannt geben. Das gesamte Team wird dann am Abend im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League der Männer und Frauen präsentiert.

Der wertvollste Spieler und die wertvollste Spielerin, der beste Beachhandballer und die beste Beachhandballerin sowie der besten Rookie bei den Männern und Frauen werden Mitte Dezember im Rahmen einer Gala ausgezeichnet.

Team der Saison 2023/2024

Bei der Wahl zum besten Linksaußen setzte sich Flensburgs Emil Jakobsen gegen namhafte Konkurrenz wie die beiden Europameister Dylan Nahi (Industria Kielce) und Huga Descat (Telekom Veszprem) durch. Mit Lukas Mertens vom deutschen Meister SC Magdeburg war ein zweiter Bundesligaspieler in dieser Kategorien nominiert. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Chloé Valentini. Die Französin von Metz Handball hatte sich mit ihrem Klub in Frankreich die Meisterschaft gesichert, wenige Monate zuvor heimste die 29-Jährige bei der Handball-EM mit Frankreich die Goldmedaille ein.

Mit Elohim Prandi und Henny Reistad sind zwei amtierende Europameister als beste Spieler im linken Rückraum ausgezeichnet worden. Während Prandi mit Frankreich bei der Handball-EM 2024 im Januar Gold holte, kann Reistad mit Norwegen bei der EM der Frauen Ende des Jahres das Gold-Triple perfekt machen, nachdem die Skandinavierinnen bereits 2020 und 2022 den Titel gewinnen konnten. Für Reistad ist es die zweite Auszeichnung in Folge. Die beiden deutschen Nationalspielerinnen Emily Bölk und Xenia Smits, die ebenfalls in dieser Kategorie nominiert waren, gehen leer aus.

Seit letztem Sommer spielt Felix Claar beim SC Magdeburg und holte mit dem IHF Super Globe 2023, dem DHB-Pokal und der deutschen Meisterschaft gleich drei Titel in seiner ersten Saison bei den Magdeburgern. Als bester Spielmacher der Saison 2023/24 folgt Claar auf Luc Steins, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hatte. Ähnlich erfolgreich war auch Stine Oftedal, die die Auszeichnung in der Frauenkategorie erhält. Die Norwegerin, die ihre Karriere nach Olympia beenden wird, gewann in dieser Saison mit ihrem Klub zum dritten Mal die Champions League.

Vom Champions-League-Sieger der vergangenen Saison schaffte Dika Mem den Sprung in das "Team der Saison". Mem nutzte mit seinem Team in der abgelaufenen Spielzeit sechs von sieben Titelchancen, einzig beim IHF Super Globe mussten sich die Katalanen mit dem zweiten Platz begnügen. Bei den Frauen konnte Anna Vyakhireva auf der rechten Rückraumseite überzeugen. Zwar verpasste sie mit den Vipers Kristiansand in der Champions League den vierten Titel in Folge, in der heimischen Liga konnten die Norwegerinnen jedoch die Titelserie auf sieben ausbauen.

Auf Rechtsaußen führt im "Team der Saison" an Hans Lindberg auch in dieser Saison kein Weg vorbei. Wie im vergangenen Jahr ist der Däne zum besten Spieler auf seiner Position ausgezeichnet worden, der sich in dieser Saison nach 17 Jahren in Deutschland als der erfolgreichste Ligaschütze der Geschichte aus der Handball-Bundesliga verabschiedet hat. Viktoria Györi-Lukacs feierte nach zwei dritten Plätzen und einem zweiten Platz in dieser Saison mit Györi Audi ETO KC den großen Wurf in der Champions League und sicherte sich die Auszeichnung als "beste Rechtsaußen" der Saison 2023/24.

Das Team der Saison in der Übersicht

Männer

Tor: tba

Linksaußen: Emil Jakobsen (SG Flensburg-Handewitt)

Rückraum Links: Elohim Prandi (Paris Saint-Germain HB)

Rückraum Mitte: Felix Claar (SC Magdeburg)

Rückraum Rechts: Dika Mem (FC Barcelona)

Rechtsaußen: Hans Lindberg (Füchse Berlin)

Kreis: tba

Abwehr: tba

Frauen

Tor: tba

Linksaußen: Chloé Valentini (Metz Handball)

Rückraum Links: Henny Reistad (Team Esbjerg)

Rückraum Mitte: Stine Oftedal (Györi Audi ETO KC)

Rückraum Rechts: Anna Vyakhireva (Vipers Kristiansand)

Rechtsaußen: Viktoria Györi-Lukacs (Györi Audi ETO KC)

Kreis: tba

Abwehr: tba