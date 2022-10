Dämpfer im Titelkampf: THW Kiel verliert in Berlin

Die Creme de la Creme der HBL ist heute im Einsatz. Das Topspiel gab's in Berlin zu sehen, wo die Füchse den THW Kiele deutlich in die Schranken wiesen. Magdeburg hat indes Melsungen zu Gast, Lemgo die Flensburger und Gummersbach Leipzig.

Filip Jicha verschwand nach dem Debakel des THW Kiel bei den Füchsen Berlin mit fassungsloser Miene schnell in der Kabine. Den ausgelassenen Jubel des Hauptstadt-Clubs über den unerwartet klaren 34:26 (16:10)-Sieg im Topspiel der Handball-Bundesliga mochte der THW-Trainer nicht mit ansehen. "Das war bitter. Ich muss leider zugeben, dass das eine verdiente Niederlage war. Berlin hatte viel mehr Energie und Intensität", sagte Jicha. "Das war eine Lehrstunde für meine Mannschaft."

Ganz anders war die Stimmungslage bei den Berlinern, die von den 9000 Fans in der Max-Schmeling-Halle gefeiert wurden. Schon vor dem Abpfiff schallte der Oldie "Oh, wie ist das schön" von den Rängen. "Für uns ist das eine schöne Momentaufnahme. Wir genießen das, aber die Saison ist noch lang", sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert nach der Handball-Gala seines Teams. Auch der erneut überzeugende Neuzugang Mathias Gidsel war begeistert. "Das war eine starke Vorstellung vor einer tollen Kulisse. Für uns war es sehr wichtig zu zeigen, dass wir dieses Jahr um die Meisterschaft kämpfen können", sagte der Rückraumspieler.

Milosavljev hält hinten, Marsenic trifft vorne

Bei der von Geschäftsführer Bob Hanning ausgerufenen Reifeprüfung legte der Hauptstadt-Club einen Blitzstart hin. Nach 13 Minuten lagen die Berliner beim 7:2 bereits mit fünf Toren vorn und behaupteten fortan das komfortable Polster. Die Abwehr stand kompakt und ließ die Kieler kaum ins Angriffsspiel kommen. Und wenn doch, war Füchse-Torwart Dejan Milosavljev ein starker Rückhalt. Vorne sorgten vor allem Mijajlo Marsenic (9 Tore) und Gidsel (6) für Offensivpower. "Er ist trotz seines jungen Alters ein unglaublich kompletter Spieler", lobte Bundestrainer Alfred Gislason schon in der Halbzeitpause den 23-jährigen Dänen.

Nach dem Wechsel wuchs der Vorsprung der Berliner beim 21:13 erstmals auf acht Tore an. Kurz darauf versuchte es THW-Trainer Jicha mit einem Torhüterwechsel. Für Dänemarks Weltmeister Niklas Landin, der insgesamt nur fünf Würfe parierte, kam Tomas Mrkva. Die erhoffte Stabilität in der Defensive brachte das aber nicht. Die Füchse zeigten keine Schwäche und brachten den Sieg sicher nach Hause. "Berlin war in allen Belangen besser und hat verdient gewonnen", resümierte Wiencek. Im Kampf um die Meisterschaft hat der Ex-Nationalspieler den Rivalen auch künftig auf der Rechnung: "Sie haben sich gut verstärkt und machen das derzeit ziemlich gut."

Füchse Berlin - THW Kiel 34:26 (16:10)

Tore Füchse Berlin: Marsenic 9, Gidsel 6, Holm 5, Drux 4, Lindberg 4/2, Wiede 3, Freihöfer 2, Darj 1

THW Kiel: Wiencek 6, Ekberg 5/3, Johansson 4, M. Landin 3, Reinkind 2, Weinhold 2, Zarabec 2, Bilyk 1, Överby 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 9000

Strafminuten: 10 / 16

Disqualifikation: - / -