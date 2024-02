Monfils verletzt Turnierchef: Disqualifikation in Oslo

Das neue Turnierformat UTS schreibt ungewollt negative Schlagzeilen: Beim Event in Oslo haben die Veranstalter den Publikumsliebling Gael Monfils disqualifiziert.

Die kurze Mitteilung las sich rätselhaft. "Gael Monfils ist wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex vom UTS Oslo disqualifiziert worden", schrieben die Veranstalter des "Ultimate Tennis Showdown" am Freitag auf ihrer Website. Es gehe um Monfils' Verhalten gegenüber einem Offiziellen.

Zuvor hatte der 37 Jahre alte Franzose, als stets fairer Sportsmann von Gegnern und Publikum geschätzt, sein Auftaktmatch bei dem Turnier in Oslo gegen den Australier Alex de Minaur verloren. Als Nachrücker bestritt Lucas Pouille die beiden ausstehenden Gruppenspiele seines Landmannes.

Es habe keine Alternative gegeben

Am Samstag brachten UTS und Monfils selbst schließlich Licht ins Dunkel. Demnach habe es eine "spielerische Auseinandersetzung" mit Turnierchef Stephane Apostolou gegeben, die in einer kleinen Verletzung dessen gemündet sei. Zwar sei der UTS "zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Gael keine böswillige Absicht hatte". Dennoch bestünde keine Alternative zur Disqualifikation, hieß es in der Mitteilung.

Monfils schrieb auf der Plattform X: "Da war keine Bosheit, keine Negativität von meiner Seite." Die Disqualifikation habe den Anschein erweckt, dass es hinter den Kulissen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, doch das sei keineswegs der Fall gewesen.

UTS ist eine neue Turnierserie im Tennis, die mit eigenen Regeln sowie deutlich kürzeren Matches daherkommt und mehr auf Spektakel setzt.