Bayer holt fünften Sieg in Folge - Werder verliert wieder - Remis in Freiburg

Nach dem knappen Sieg der Dortmunder am frühen Mittwochabend legten die Leverkusener gegen Bochum mit dem fünften Sieg in Folge am Abend nach. Das Topspiel zwischen Freiburg und Frankfurt endete remis, Union ist mit dem 2:1 in Bremen nun Zweiter. Augsburg schlug Gladbach und siegt mal wieder.

Kolo Muani trifft mit dem ersten Schuss - Ginter kommt heiß aus der Kabine

Der SC Freiburg wollte nach der herben Klatsche in Wolfsburg Wiedergutmachung betreiben und legte gegen Eintracht Frankfurt auch giftig los. Allein bei der Chancenverwertung zeigten die Breisgauer Mängel. Auf der Gegenseite zeigte Kolo Muani den Breisgauern, wie es geht: Der Franzose nutzte den ersten Abschluss der Hessen zur 1:0-Halbzeitführung.

In der Pause fand SC-Trainer Christian Streich offenbar die richtigen Worte, denn in der 47. Minute glich Ginter nach einer Ecke per Kopf aus. Der SC war nun wacher, die SGE erspielte sich im zweiten Abschnitt fast keine Chance mehr. Die Breisgauer waren bei Gregoritschs Gelegenheit am nächsten dran am Siegtreffer, doch der Österreicher setzte den Ball knapp neben das Gehäuse der Hessen. Letztlich blieb es beim tabellarischen Spitzenspiel beim 1:1, das sich für die Gäste aus Frankfurt etwas besser anfühlen dürfte.

Tapsoba beendet Flaute vom Punkt, Wirtz legt auf - Bayers fünfter Sieg in Serie

Bayer 04 Leverkusen feierte den zweiten Sieg im neuen Jahr, die Werkself schlug den VfL Bochum mit 2:0. Tapsoba brachte die Alonso-Elf, in der Wirtz nach 318 Tagen Zwangspause wieder von Anfang an spielte, mit einem fulminanten Elfmeter-Hammer in Führung. Damit beendete der Innenverteidiger zudem eine Elfmeter-Flaute, die bis in den Dezember 2021 zurückreichte.

In der Folge versteckten sich die Bochumer allerdings nicht, sodass Bayer kaum Dominanz aufbauen konnte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren wieder besser in die Partie und belohnten sich mit Zählbarem: Wirtz legte auf und Hlozek spitzelte den Ball zum 2:0-Endstand in die Maschen. Bayer steht nun bei fünf Ligasiegen in Folge.

Negativlauf beendet: Berisha belohnt FCA spät gegen biedere Gladbacher

Der FC Augsburg zeigte sich nach dem bitteren 3:4 in Dortmund weiter forsch und drückte sein Spiel auch gegen Borussia Mönchengladbach durch. Der FCA agierte griffiger als die Fohlen-Elf, hatte allerdings Pech, dass der Treffer von Neuzugang Beljo wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung von Gouweleeuw aberkannt wurde.

Auch im zweiten Abschnitt war die Maaßen-Elf das spielbestimmende Team, allein effizient agierte sie lange nicht. Pech hatte vor allem Gouweleeuw, der nur den Pfosten traf. Für die verdiente Erlösung gegen bieder agierende Gladbacher sorgte in der Schlussphase Berisha, der per Hacke elegant den Siegtreffer markierte und damit eine Serie von acht nicht gewonnen Ligaspielen beendete. Die Borussia wartet damit weiter auf den ersten Punkt nach dem Re-Start.

Unions Behrens ungerührt zum Matchwinner

Wie Freiburg hatte auch der SV Werder nach dem verkorksten Re-Start (1:7 in Köln) einiges gutzumachen: Und der Start der Bremer war verheißungsvoll, als Abwehrmann Pieper per Kopf die Führung besorgte. Diese hielt allerdings nicht lange, denn Pieper unterlief ein kapitaler Fehler in der Defensive, den die Union dank Haberer zum 1:1-Ausgleich nutzten.

Kurz vor der Halbzeit hätte sich beinahe der nächste große Fehler gerächt - diesmal von Keeper Pavlenka - doch Beckers Tor wurde wegen eines vorangegangenen Handspiels von Vorlagengeber Behrens aberkannt. Den Union-Stürmer schien das aber nicht groß zu jucken, denn direkt nach Wiederbeginn nickte er eine Ecke zum regulären 2:1 in die Maschen. Für die Hanseaten war das schon der Knockout.

Joker Reyna rettet wieder den BVB

Einige Stunden vorher war an diesem Mittwoch auch Borussia Dortmund im Einsatz - und musste beim 1. FSV Mainz 05 ohne den gesperrten Bellingham auskommen. Dafür übernahm Can. Mit dem zweikampfstarken Allrounder stellten sich die in dieser Saison omnipräsenten Abwehrprobleme aber auch nicht ab - ganz im Gegenteil: Nach nicht einmal 120 gespielten Sekunden passte BVB-Neuzugang Ryerson nicht auf und ließ den hochsteigenden Lee aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Nullfünfer einnicken. Immerhin hatte die westfälische Offensive direkt darauf das 1:1 in petto, Ryerson schloss ab und traf mit Glück (Ball noch abgefälscht).

Der Rest dagegen ist schnell erzählt: Eine kurze Druckphase konnten die Borussen nicht ins 2:1 ummünzen, ehe sich für lange Zeit ein umkämpftes und chancenarmes Duell einstellte. Erst mit einigen Wechseln kam wieder etwas BVB-Schwung gegen Ende auf. Inklusive Lucky Punch: Ausgerechnet der am vergangenen Wochenende nach überstandenem Hodentumor für sein Comeback gefeierte Haller legte für Joker Reyna auf - und dieser traf zum umjubelten 2:1 in der Nachspielzeit. Damit näherte sich die Borussia weiter ganz oben an.

Der erste Teil des Bundesliga-Überblicks von diesem 17. Spieltag: Traumtor, Geniestreich und Wolfsburger Siegesserie