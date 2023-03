Bamberg verpasst Halbfinale

Brose Bamberg muss am Abend gegen Tallinn mit vier Punkten Differenz gewinnen, um ins Halbfinale des FIBA Europe Cup einzuziehen. Ulm spielt unterdessen gegen Olimpija Ljubljana.

Bamberg schied gegen BC Kalev im Viertelfinale aus. Neun Tage nach der knappen 77:80-Hinspielniederlage in Tallinn unterlagen die Oberfranken auch im Rückspiel den Esten und schieden aus. Beim 67:85 (43:51) war der US-Amerikaner Gerel Simmons mit 24 Zählern bester Bamberger. Viel Zeit, die Niederlage zu verdauen, bleibt dem Tabellen-Achten der BBL nicht, denn schon am Samstag steht das mit Blick auf die Play-offs bedeutende Spiel gegen die Rostock Seawolves an.

Eurocup: Ulm siegt wieder

Ulm hat nach zwei Niederlagen nacheinander im Eurocup wieder gewonnen. Gegen den slowenischen Meister Olimpija Ljubljana siegte das Team von Trainer Anton Gavel am Mittwoch mit 97:85 (53:41) und hat in der Gruppe A zwei Partien vor Schluss eine Bilanz von 9:7 Siegen. Der Bundesligist hatte sich bereits zuvor für das Playoff-Achtelfinale (ab 12. April) qualifiziert.



Die Ulmer benötigten rund drei Minuten, um in Schwung zu kommen (13:13). Dann waren die Gastgeber mit einem furios aufspielenden Bruno Caboclo die deutlich bessere Mannschaft. Bis zur Pause zog der Club auf zwölf Zähler davon. Der Brasilianer Caboclo kam bereits nach 20 Minuten auf 16 Punkte.



Den Vorsprung gaben die Ulmer nach dem Seitenwechsel nicht mehr ab und holten sich den neunten Sieg in der Gruppenphase. Bester Schütze beim Gavel-Team war neben Caboclo (26 Punkte) der Montenegriner Fedor Zugic (21).