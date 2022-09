LIVE! ab 19 Uhr: Walldorf hofft auf Wende - Homburg kann Ulm verdrängen - Steinbach trifft auf Hoffenheim

Am Freitagabend finden zum Start in den 6. Spieltag der Regionalliga Südwest drei Partien statt. Astoria Walldorf hat Aufsteiger Freiberg zu Gast. Während sich der FC Homburg im Heimspiel gegen Fulda vorerst an die Spitze setzen kann. Zudem trifft der TSV Steinbach auf die TSG Hoffenheim II.

Bereits am Freitag hat der Tabellenzweite FC 08 Homburg zum Auftakt des 6. Spieltages in der Regionalliga Südwest die Chance, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze zu klettern. Dafür muss die Mannschaft von Timo Wenzel aber erst einmal die Hürde SG Barockstadt Fulda-Lehnerz meistern. Der Aufsteiger hat sich in der neuen Spielklasse schnell einleben können und rangiert mit sieben Punkten aus fünf Spielen aktuell im Tabellenmittelfeld auf Rang neun.

Ebenfalls am Freitag im Einsatz sind der TSV Steinbach Haiger und der FC-Astoria Walldorf. Während Steinbach gegen die TSG Hoffenheim II zur Spitzengruppe aufschließen möchte, treffen in Walldorf mit der heimischen Astoria und dem SGV Freiberg zwei Mannschaften aufeinander, die eher etwas holprig in die Saison gestartet sind. Freiberg kann mit fünf Punkten aus fünf Partien wohl durchaus leben, Walldorf wiederum hinkt den eigenen Erwartungen mit nur drei Zählern auf dem Konto bereits jetzt hinterher und schuldet seinen Fans nach der 2:6-Abfuhr in Frankfurt am vergangenen Wochenende eine Reaktion.

Offenbach vor heimischer Kulisse

Der Samstag hat mit sechs Partien einiges zu bieten. Im Duell zweier früherer höherklassiger Klubs stehen sich Kickers Offenbach und der VfR Aalen gegenüber. Dass die Kickers auf eigenem Rasen auflaufen dürfen und auf die Unterstützung ihrer Fans zählen können, kommt der Mannschaft von Alexander Schmidt dabei durchaus zu Gute. Während es auswärts für Offenbach in dieser Saison noch gar nicht läuft - kein Sieg aus den ersten drei Auswärtsspielen - hat sich das Stadion am Bieberer Berg bereits jetzt zu einer kleinen Festung entwickelt. Beide Heimspiele - 5:2 gegen Hoffenheim II und 3:1 gegen den FSV Frankfurt - konnten deutlich gewonnen werden. Und auch deswegen gibt sich Schmidt im Vorfeld optimistisch: "Wir wollen an unsere Leistungen vor heimischer Kulisse anknüpfen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, die Jungs sind top motiviert. Jetzt müssen wir es am Samstag auf den Platz bekommen und da bin ich sehr positiv, dass uns das gelingt." Der VfR, der mit neun Punkten sehr vielversprechend in die neue Spielzeit gestartet ist, hat also eine harte Nuss vor sich.

Fünf Spiele, vier Siege, 13 Punkte: In der noch jungen Regionalliga-Saison zeigt sich der Vorjahres-Vize SSV Ulm 1846 Fußball bereits früh in Top-Form und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen Woche für Woche. Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg bei der U 23 der TSG Hoffenheim erwartet die Mannschaft von Thomas Wörle am Samstag wieder eine gestandene Herrenmannschaft. Der FC Rot-Weiß Koblenz ist zu Gast im Donaustadion. Die Rollen für diese Partie dürften dabei klar verteilt sein. Als Tabellenführer geht der SSV als klarer Favorit in die Partie, Koblenz wiederum will seine aufsteigende Formkurve bestätigen und nach dem 1:0-Sieg gegen Kickers Offenbach vor rund zwei Wochen den nächsten großen Namen ärgern.

In den restlichen Samstags-Partien ist ebenfalls Spannung geboten. Aufsteiger Eintracht Trier ist im Kellerduell beim Bahlinger SC gefordert. Mit der Wormatia Worms ist auch ein weiterer Aufsteiger in der Fremde im Einsatz. Bei der zweiten Garde des 1. FSV Mainz 05 II geht die Mannschaft von Maximilian Mehring als klarer Underdog in die Partie. Schlusslicht Hessen Kassel möchte gegen die TSG Balingen den Bock umstoßen und endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Der FSV Frankfurt steht vor einem moralischem Prüfstein, nach dem 6:2-Kantersieg in Vorwoche gilt es in Stuttgart beim VfB II an die jüngsten Leistungen anzuknüpfen.