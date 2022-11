LIVE! ab 14 Uhr: Duell der Profi-Reserven zwischen Gladbach und Schalke

Letzter Spieltag der Hinrunde in der Regionalliga West: Zum Auftakt trifft am Freitag der Bundesliga-Nachwuchs aus Gladbach und Schalke zu ungewohnter Zeit aufeinander. Zudem kämpft Bocholt bei RWO gegen den Trend der letzten Wochen. Tags darauf ist der Rest der Staffel im Einsatz. Primus Münster gastiert in Ahlen. Wuppertal, aktuell das Team der Stunde, empfängt Fortuna Köln. Und Aachen bestreitet ein Verfolgerduell gegen Kaan-Marienborn.

Vier Spieltage sieht der Spielplan noch bis zur Winterpause vor. Am Freitag geht die Regionalliga in die 17. Runde und damit die letzte der Hinserie. Eröffnet wird das Wochenende vom Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04, die zu ungewöhnlicher Zeit starten. Anpfiff im Grenzlandstadion ist nämlich schon um 14 Uhr. Beide blicken auf beeindruckende Wochen zurück. Die Gladbacher verloren nur eines ihrer letzten zehn Spiele, zwei waren es bei den Schalkern. Nichtsdestotrotz zeigen die Formkurven beider derzeit in verschiedene Richtungen. Denn während sich die Fohlen-Reserve zum ersten Preußen-Jäger aufschwang, gewannen die Königsblauen lediglich eine der letzten fünf Partien und rutschten dadurch in der Tabelle auf Rang 7 ab.

Nur wenig erfolgreich waren die vergangenen Wochen auch für Rot-Weiß Oberhausen und den 1. FC Bocholt. Beide stehen sich im zweiten Spiel am Freitag gegenüber. RWO konnte nach drei sieglosen Spielen am vergangenen Wochenende immerhin mal wieder gewinnen. RWO-Trainer Mike Terranova fragte mit Blick aufs Tableau (Rang 8) nach dem Wiedenbrück-Spiel nicht ganz zu unrecht: "Mensch, wo stünden wir, wenn wir nicht so häufig Punkte hätten liegen gelassen?" Die Leistung gegen den SC Wiedenbrück war dennoch überschaubar. Vor allem im Angriff fehlte es den Kleeblättern erneut an Wucht. Da könnte Bocholt als Gegner gerade recht kommen. Denn die Mannschaft von Marcus John stand in den vergangenen beiden Partien (elf Gegentore) hinten teils offen wie ein Scheunentor und rutschte wieder auf einen Abstiegsplatz ab.

Schommers-Debüt gegen Wiedenbrück

Die restlichen Klubs jagen dann am Samstag dem runden Leder hinterher. Beim SV Rödinghausen läuft es schon eine ganze Weile nicht mehr rund. Seitdem der Verein Mitte Oktober bekanntgegeben hat, erstmals am Zulassungsverfahren zur 3. Liga teilzunehmen, gelang den Ostwestfalen kein Sieg mehr. Drei Niederlagen und ein Remis lautet die Bilanz seitdem. Zuletzt unterlag der SVR der Gladbacher U 23 durch ein spätes Gegentor mit 0:1. Von der Tabellenspitze fiel Rödinghausen zurück auf den 6. Platz. Probleme, die man freilich beim SV Straelen gerne hätte. Das abgeschlagene Schlusslicht taumelt bereits zum Abschluss des ersten Saisonteils der Oberliga entgegen. Hoffnungen, dass sich an der aussichtslosen Lage noch etwas ändern könnte, geben die Auftritte der Mannschaft aktuell nicht her.

Abstiegssorgen plagen in der engen hinteren Tabellenhälfte aber auch etliche andere Teams. Darunter beispielsweise die SG Wattenscheid 09 und Fortuna Düsseldorf II sowie der SC Wiedenbrück und der 1. FC Düren, die in direkten Duellen jeweils die Klingen kreuzen. Letzterer präsentierte unter der Woche mit Ex-Club-Trainer Boris Schommers einen Nachfolger für den Ende Oktober entlassenen Giuseppe Brunetto. "Boris wird dem Team den nötigen Impuls geben", ist sich Präsident Wolfgang Spelthahn sicher. "Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist."

Ein Auf und Ab der Gefühle bleiben die Leistungen von Rot Weiss Ahlen. Zwei Niederlagen folgten in den vergangenen acht Spielen zwei Unentschieden, zwei Siege und wiederum zwei Pleiten. Am Samstag kommt nun Primus Preußen Münster ins Wersestadion. Ein dickes Brett, das es zu bohren gilt. Das aber auch der Spitzenreiter nicht unbesiegbar ist, zeigten schon einige Teams in dieser Spielzeit.

Mehr zur Regionalliga West Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Zuletzt der Wuppertaler SV am vergangenen Samstag. Die Truppe von Hüzeyfe Dogan ist aktuell die Mannschaft der Stunde, gewann ihre letzten fünf Ligapartien und kassierte dabei nur zwei Gegentore. Nach zähem Saisonstart ist der WSV mittlerweile in der Tabellenspitze angekommen und liegt nur noch drei Zähler hinter dem Primus auf Platz 3. "Der absolute Wille und die Überzeugung, auch ein Topspiel gewinnen zu können, war von Beginn an zu sehen", lobte der Trainer sein Team im Nachgang an die Münster-Partie. Eine Tugend, die es sicher auch am Samstag braucht. Nächster Gegner ist die immer noch abstiegsbedrohte Fortuna Köln.

Zu einem weiteren Verfolgerduell kommt es derweil am Aachener Tivoli. Die Alemannia empfängt den 1. FC Kaan-Marienborn, der mit der Empfehlung von drei Siegen in die Kaiserstadt reist. Zudem gastiert beim Effzeh-Nachwuchs der SV Lippstadt. Der SVL kehrt am vergangenen Wochenende nach zwei Pleiten gegen Schlusslicht Straelen in die Erfolgsspur zurück, während die Bundesliga-Reserve mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Erfolg wartet. Zuletzt gab es ein 2:2 im Kölner Derby bei der Fortuna.