Littmann ist der nächste Neue für Homburg

Mit Tim Littmann hat der FC 08 Homburg einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Der 22-jährige Verteidiger wechselt vom Ligakontrahenten SGV Freiberg zu den Grün-Weißen und wird mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der gebürtige Heilbronner kam vor seiner Zeit in Freiberg bereits bei Viktoria Aschaffenburg und den Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Für die Freiberger kam der 22-Jährige in der Regionalliga Südwest in der abgelaufenen Saison auf 24 Partien. "Tim ist ein junger, ambitionierter und perspektivisch spannender Spieler, der mit seiner Spielweise viel Dynamik und Herzblut auf den Platz bringt", sagt Cheftrainer Danny Schwarz.