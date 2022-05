Littbarski dribbelt im Fürther Ronhof

Lucien Littbarski (19) wechselt aus der U 19 des VfL Wolfsburg zur SpVgg Greuther Fürth. Beim Kleeblatt unterschrieb er seinen ersten Profivertrag - bis 2025 plus Option.

Der offensive Mittelfeldspieler Lucien Littbarski, Sohn des Weltmeisters von 1990 Pierre Littbarski, absolvierte in der abgelaufenen Saison 14 Partien in der U-19-Bundesliga Nord/Nordost (zwei Tore) sowie vier Spiele in der Youth League.

"Junges und umworbenes Talent"

"Lucien hat in der A-Junioren Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht und ist ein Spieler mit viel Potenzial", wird Fürths Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir haben uns in den letzten Jahren wieder einen Ruf aufgebaut, der uns auch jetzt dabei geholfen hat, ein junges und umworbenes Talent zum Kleeblatt zu holen."

Littbarski freut sich auf seine neue Aufgabe in Franken: "Das ist jetzt mein erster Profi-Vertrag. Ich bin überzeugt, dass es für mich der richtige Schritt ist, zur Spielvereinigung zu gehen. Fürth ist dafür bekannt, dass junge Spieler immer wieder ihre Chancen bekommen und sich entwickeln können."

Er unterzeichnete ein Arbeitspapier bis 2025 inklusive einer Option.