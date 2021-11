Lissabon, Sevilla, Split: Drei Showdowns am Sonntag

Ein Spieltag steht noch aus - und in drei Gruppen gibt es am Sonntag Endspiele ums WM-Ticket. Wer zittert? Wer braucht was? Der Stand vor dem Finale in der WM-Qualifikation.

Gruppe A: Showdown in Lissabon

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Mit einem müden 0:0 in Irland eroberte Portugal Platz eins der Gruppe A von Serbien zurück - beide Mannschaften haben jeweils 17 Punkte auf der Habenseite, die Iberer verfügen aber über die bessere Tordifferenz und haben deshalb die bessere Ausgangslage. Cristiano Ronaldo & Co. reicht zu Hause schon ein Remis, um sich für die WM zu qualifizieren - Pepe sah jedoch in Dublin Gelb-Rot und ist im "Finale" folglich zum Zuschauen verdammt. Serbien, das Platz zwei auf jeden Fall sicher hat, muss in Lissabon gewinnen.

Ausgeschieden: Luxemburg, Irland, Aserbaidschan

Gruppe B: Showdown in Sevilla

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Schweden verspielte beim 0:2 in Georgien seine tolle Ausgangsposition und rutschte auf Platz zwei der Gruppe B ab, weil Spanien dank eines Elfmeters in Griechenland mit 1:0 triumphierte und damit zugleich sämtliche Hoffnungen der Hellenen begrub. Mit einem Punkt Vorsprung empfängt die Furia Roja nun am Sonntag Schweden, dem in Sevilla nurmehr ein Sieg weiterhelfen würde. Platz zwei haben die Skandinavier bereits sicher in der Tasche.

Ausgeschieden: Griechenland, Georgien, Kosovo

Gruppe H: Showdown in Split

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Sowohl Russland als auch Kroatien erledigten am Donnerstag ihre Pflichtaufgaben mit Bravour. Die Sbornaja schenkte Zypern beim 6:0 ein halbes Dutzend Tore ein, während die Kroaten auf Malta gar 7:1 triumphierten. Der Sieg war für den Vize-Weltmeister aber auch dringend notwendig, bewahrte man sich so nämlich die Chance, vor heimischem Publikum die Russen am letzten Spieltag noch von Platz eins der Gruppe H zu stoßen. Dafür braucht es aber zwingend einen Sieg. Klar ist: Beide Teams haben sich bereits für Play-offs qualifiziert.

Ausgeschieden: Slowakei, Slowenien, Malta, Zypern